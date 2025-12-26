„Trăim ca niște cârtițe”. Regiunea Odesa, bombardată masiv și sistematic de forțele rusești

Bombardamentele rusești asupra regiunii Odesa nu au contenit nici în timp ce ucrainenii sărbătoreau Crăciunul. Atacurile nocturne din 25-26 decembrie au țintit, în mod repetat, obiective ale infrastructurii portuare, civile și energetice, lăsând în frig și întuneric zeci de mii de oameni.

Forțele rusești lovesc cu regularitate sistemul energetic ucrainean, însă regiunea Odesa a devenit, se pare, o țintă prioritară în ultima perioadă.

Numai în cele două săptămâni de până la Crăciun, regiunea a fost atacată de peste 500 de ori, potrivit autorităților.

„Odesa suferă cel mai mult în aceste zile. Rusia distruge în mod intenționat infrastructura energetică și civilă, lăsând oamenii fără electricitate, apă și încălzire, în condiții de temperaturi scăzute”, a scris joi, pe rețeaua X, ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha.

Ultimul atac a vizat și două obiective energetice din sudul regiunii Odesa, provocând „pagube substanțiale” acestora, ceea ce va necesita „mai mult timp pentru reparații”, a anunțat vineri DTEK, cea mai mare companie energetică privată din Ucraina.

Pe 22 decembrie, un atac al forțelor rusești asupra portului „Iujnîi” din suburbia Odesei a deteriorat, între altele, mai multe cisterne cu ulei vegetal. Zeci de tone de ulei s-au scurs în mare, provocând o masivă poluare a litoralului și moartea a numeroase păsări și alte viețuitoare. Ecologiștii și autoritățile depun eforturi pentru curățarea zonei, însă aceștia avertizează că efectele dezastrului vor fi de lungă durată.

Pe 13 decembrie, regiunea Odesa a fost supusă celui mai puternic atac de la începutul războiului, potrivit autorităților. Drone, rachete de croazieră și rachete balistice au lovit capacitățile de generare, transport și distribuție a energiei electrice.

Drept urmare, cel puțin pentru 5 zile, Odesa a rămas complet scufundată în întuneric, și nu doar anumite zone ale orașului, ca înainte. Aprovizionarea cu apă și căldură au fost și ele întrerupte pentru mai mult de o zi.

Chiar și la aproape două săptămâni după acest atac, un număr mare de locuitori din regiune rămân fără energie electrică. Deconectările de urgență de la rețea sunt încă în vigoare pentru orașul Odesa, potrivit Serviciului ucrainean al RFE/RL.

Până în prezent, tramvaiele și troleibuzele nu circulă în regim normal, iar în unele zone ale orașului încă nu există curent electric, deoarece, după acel atac, au urmat și alte lovituri asupra rețelelor electrice.

Compania DTEK recunoaște că sistemul energetic al orașului și al regiunii a suferit distrugeri semnificative și că nu poate furniza curent electric simultan pentru toți clienții.

Lucrările de reparație sunt îngreunate și de alarmele aeriene, care se declanșează, uneori, aproape în fiecare oră, precum și de faptul că sistemul energetic, care funcționează la limita capacității, se confruntă frecvent cu pene și situații de avarie.

„La ora patru seara deja se întunecă. Ziua este scurtă, așa că noi suntem ca niște cârtițe sub pământ. Este înfricoșător când trăiești singur și să auzi explozii la fereastră”, a declarat, pentru Serviciului ucrainean al RFE/RL, Tetiana Mikolaivna, o femeie de 85 de ani din Odesa. Ea locuiește acum într-un apartament cu o cameră, într-un bloc de nouă etaje din perioada sovietică, în satul Kotovski, împreună cu un câine pe care l-a adoptat cândva.

În 2025, până la 23 decembrie, în regiunea Odesa au fost distruse 23 de substații electrice, potrivit DTEK.

Procuratura orașului Odesa a precizat pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL că anul acesta numărul atacurilor rusești asupra obiectivelor energetice din regiune a crescut semnificativ. Potrivit procuraturii, de la începutul războiului în februarie 2022, forțele rusești au efectuat peste 100 de atacuri asupra obiectivelor energetice din regiunea Odesa, dintre care mai multe de jumătate (cel puțin 66) în anul 2025.

O nouă strategie a Rusiei?

Rusia și-a schimbat strategia de atac asupra sistemului energetic al Ucrainei, realizând că nu va putea scufunda întreaga țară în întuneric, a declarat recent, pentru Wall Street Journal, viceministrul energiei de la Kiev, Mikola Kolesnik.

El a explicat că forțele rusești au început să lovească obiectivele energetice ale companiilor regionale, în special cele din apropierea liniei frontului, în speranța de a semăna discordie în rândul populației.

„[Forțele rusești] nu pot cufunda întreaga țară în întuneric. De aceea, încearcă să creeze instabilitate în anumite raioane”, a spus Kolesnik.

Potrivit lui, uneori, într-o singură noapte, anumite obiective sunt lovite de până la 50 de drone și rachete.

Analistul militar al grupului „Rezistența informațională”, Oleksandr Kovalenko, a declarat pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL că Rusia încearcă în mod sistematic să „terorizeze” regiunea Odesa, distrugând infrastructura energetică, civilă și portuară a acesteia, exercitând o „presiune morală și psihologică” asupra populației, încă de la începutul războiului.

Kovalenko afirmă însă că atacurile rusești asupra Odesei vor scădea în intensitate, orientându-se apoi, probabil, către o altă regiune ucraineană. Aceasta fiind, în opinia sa, o strategie folosită adesea de forțele rusești, care nu dispun de resurse suficiente pentru atacuri susținute pe tot frontul.

„După atingerea punctului culminant, urmează o perioadă de scădere a intensității atacurilor. Inamicul își reorientează atenția către un alt oraș, pentru a-l teroriza o anumită perioadă de timp. Acest lucru se întâmplă în valuri, deoarece Rusia nu este capabilă să-și concentreze toate resursele exclusiv asupra unei singure regiuni. Acum este rândul Odesei. Loviturile sunt îndreptate împotriva sectorului energetic, a porturilor, precum și împotriva logisticii, pentru a complica legătura între malul stâng și malul drept al estuarului Dniestr.

