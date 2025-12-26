Zelenski spune că „în curând” se va întâlni cu Trump. Rusia lovește din nou Odesa și alte regiuni ucrainene

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni „în curând” cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Zelenski a scris pe rețelele sociale că secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, i-a raportat despre contactele recente cu partea americană.

„Nu pierdem nici o zi. Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump în viitorul apropiat”, a scris Zelenski.

„Multe lucruri se pot decide până la Anul Nou”, a adăugat el.

Casa Albă de la Washington nu a anunțat încă nimic despre o posibilă nouă întâlnire între Zelenski și Trump.

Umerov s-a întâlnit recent în statul Florida cu Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump și Jared Kushner, ginerele lui Trump. Ei au discutat detaliile planului de pace elaborat de SUA și modificat în urma numeroaselor negocieri.

Te-ar putea interesa și: Zelenski a dezvăluit conținutul planului de pace din 20 de puncte

Zelenski a prezentat jurnaliștilor, pe 23 decembrie, proiectul unui acord de pace în 20 de puncte, la care au lucrat reprezentanții SUA, Ucrainei și ai unor țări europene.

În ultimele săptămâni, SUA încearcă din nou să obțină un acord de pace între Moscova și Kiev. După runda de negocieri de la Miami, Zelenski a declarat că au fost pregătite proiectele pentru câteva documente, printre care cel privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, reconstrucția țării și cadrul de bază pentru a pune capăt războiului.

La Miami, echipa americană s-a întâlnit și cu reprezentanți ai Rusiei. Kremlinul a declarat că aceste negocieri nu trebuie considerate o realizare importantă.

Potrivit lui Zelenski, rămâne nerezolvată problema controlului asupra centralei nucleare de la Zaporojie. Washingtonul propune gestionarea comună a centralei de către Ucraina, Rusia și SUA, în timp ce Kievul insistă asupra gestionării comune fără participarea Rusiei. De asemenea, nu s-a ajuns la un acord cu privire la problema teritorială. Ucraina propune retragerea trupelor ruse din regiunile Dnipropetrovsk, Nikolaev, Sumî și Harkov, iar în regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie și Odesa – recunoașterea de facto a liniei de contact. Rusia cere retragerea trupelor ucrainene din întreaga regiune Donbas.

Noi atacuri rusești nocturne

Trupele ruse au lansat în timpul nopții asupra Ucrainei o rachetă „Iskander-M” și 99 drone de atac, au anunțat forțele Kievului pe 26 decembrie.

Forțele antiaeriene ale Ucrainei spun că au doborât 73 de drone inamice în nordul, sudul și estul țării.

Șeful administrației militare a orașului Odesa, Serhei Lisak, a anunțat că, în timpul nopții, o dronă rusească a lovit „un obiectiv de infrastructură”, provocând un incendiu. El nu a precizat ce obiectiv a fost lovit, dar a adăugat că atacul nu a provocat victime sau răniți.

Lisak a mai spus că echipele de intervenție continuă să lucreze la „restabilirea alimentării cu energie electrică în casele locuitorilor din Odesa”.

Odesa este supusă unor atacuri masive din partea Rusiei de aproximativ două săptămâni. În oraș se întrerupe constant alimentarea cu energie electrică, precum și încălzirea și aprovizionarea cu apă.

Potrivit lui Lisak, serviciile de urgență continuă să elimine consecințele scurgerii de ulei vegetal în Marea Neagră.

După atacul rusesc asupra portului „Iujnîi”, cisterne cu ulei vegetal au fost avariate, iar o mare cantitate a conținutului acestora a ajuns în mare. În consecință, zeci de păsări marine au murit, pierzându-și capacitatea de a se deplasa din cauza uleiului.

Șeful administrației regionale din Nikolaev, Iuri Kim, a informat că în noaptea de joi spre vineri, armata rusă a lansat un atac asupra mai multor zone din regiune.

Potrivit lui Kim, orașul Oceakov a fost supus unui bombardament rusesc cu rachete. „Au fost avariate 11 case și opt mașini. Nu există victime”, scrie Kim.

De asemenea, forțele rusești au atacat orașul Nikolaev și suburbiile acestuia cu mai multe drone de luptă.

Ca urmare, regiunea Nikolaev a rămas parțial fără energie electrică. Alimentarea cu curent a fost însă restabilită spre dimineață aproape în întregime. Potrivit oficialului, nimeni nu a fost rănit în urma atacului.

Atacurile rusești au vizat și regiunea Herson, unde au fost afectate infrastructura critică și socială – case și anexe, conducte de gaz, utilaje agricole, garaje și mașini, a anunțat șeful regiunii, Aleksandr Prokudin.

„În urma agresiunii rusești, o persoană a murit, iar alte șase au fost rănite”, a declarat el.

Potrivit Statului Major al armatei ucrainene, în regiunea Zaporojie, forțele rusești au lansat peste 600 de atacuri asupra a 29 de localități în decurs de 24 de ore. Administrația regională a primit 26 de sesizări privind distrugerea de locuințe, mașini și obiective de infrastructură.

Trupele rusești au atacat peste noapte și trei localități din regiunea Harkov, a anunțat șeful administrației militare a regiunii, Oleh Sinehubov.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL, Radio Svoboda și BBC.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te