Sectorul energetic și infrastructura civilă, lovite de ultimele atacuri rusești asupra Ucrainei

Forțele aeriene ucrainene au raportat că Rusia a lansat 116 drone de atac în dimineața zilei de 24 decembrie, dintre care aproape 90 erau modele Shahed de fabricație iraniană. Apărarea ucraineană a distrus 60 de drone, în timp ce 48 au reușit să lovească ținte în 19 locații, au declarat forțele armate.

Intensificarea negocierilor de pace

Atacurile au loc în contextul intensificării negocierilor de pace, deși aspectele sensibile ale unui viitor acord de pace cu Rusia, precum controlul asupra teritoriilor, rămân nerezolvate.

În Zaporojie, unde se află cea mai mare centrală nucleară din Europa, cel puțin patru persoane au fost rănite în urma unui alt șir de atacuri nocturne care au inclus trei raiduri aeriene, a declarat guvernatorul regional Ivan Fedorov.

Atacurile au avariat 13 blocuri de apartamente, spulberând ferestre și balcoane în mai multe cartiere ale orașului. Centrala nucleară nu a fost afectată de atacuri.

De asemenea, a izbucnit un incendiu într-un garaj cu o suprafață de circa 50 de metri pătrați, iar o unitate de pompieri din apropiere, clădiri administrative, o școală și mai multe vehicule au suferit avarii în urma exploziilor, a raportat serviciul de urgență al Ucrainei.

Rețeaua energetică ucraineană sub presiune crescândă

Un „număr semnificativ” de drone au fost îndreptate către infrastructura critică din regiunea Cernihiv, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene.

În orașul Cernihiv, autoritățile locale au raportat pagube în două cartiere, inclusiv clădiri rezidențiale și instituții de învățământ. O dronă a lovit etajul tehnic al unui bloc de apartamente cu nouă etaje în seara zilei de 23 decembrie, spărgând ferestrele și avariind mașinile din apropiere, potrivit consiliului local.

Între timp, Ministerul Energiei din Ucraina a declarat că forțele ruse au vizat și infrastructura energetică în timpul nopții, ceea ce a dus la noi întreruperi de curent în regiunile Sumî, Dnipropetrovsk, Herson, Harkov și Cernihiv.

Ministerul a menționat că rețeaua energetică rămâne supusă unei presiuni puternice, deoarece echipele continuă să repare pagubele provocate de atacurile cu rachete și drone la scară largă din această lună.

Planurile de restricționare a furnizării de energie electrică pentru locuințe și întreprinderi rămân în vigoare în toate regiunile.

De la începutul invaziei pe scară largă în februarie 2022, Rusia a efectuat peste 4.500 de atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, potrivit datelor oficiale de la Kiev.

Organizația Națiunilor Unite a avertizat că atacurile continue asupra rețelelor de energie electrică și încălzire ar putea prezenta riscuri umanitare grave în timpul lunilor de iarnă, în special pentru categoriile vulnerabile, inclusiv persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și familiile cu copii mici.

Papa de la Roma: apel la „24 de ore de pace” de Crăciun

Papa Leon al XIV-lea s-a arătat „profund întristat” de faptul că Rusia a refuzat armistițiul de Crăciun și a făcut din nou apel la „24 de ore de pace”, relatează Vatican News.

„Fac din nou apel la toate persoanele de bună credință: să respectați măcar o zi de pace în ziua nașterii Mântuitorului”, a declarat Leon al XIV-lea în timpul discursului său din seara zilei de 23 decembrie.

Papa a făcut din nou apel la încetarea focului de Crăciun: „Sper că vom fi auziți și că aceste 24 de ore vor deveni o zi de pace în întreaga lume”.

În Ucraina, creștinii vor sărbători Crăciunul pe 25 decembrie.

Cancelarul german Friedrich Merz a propus Rusiei să instituie un armistițiu de Crăciun, care ar putea fi începutul „unor negocieri constructive și raționale, care vor duce la o pace durabilă în Ucraina”.

Kievul a sprijinit ideea lui Merz, însă Kremlinul a respins-o, pentru a nu permite Ucrainei „să se pregătească de continuarea războiului”.

Lupte intense pe frontul de est. Forțele ucrainene se retrag din Siversk

Potrivit Statului Major al armatei ucrainene, pe linia frontului, marți, au avut loc 110 ciocniri armate.

Aproape jumătate din acestea au fost înregistrate pe două direcții importante din regiunea Donețk – Pokrovsk și Konsteantinivka.

În ajun, armata ucraineană a anunțat că și-a retras forțele din orașul Siversk, regiunea Donețk. Kremlinul a pretins că a capturat localitatea încă pe 11 decembrie.

Potrivit Statului Major, în zona Siversk continuă luptele intense. Trupele rusești au un avantaj semnificativ în efective și tehnică și, în ciuda pierderilor considerabile, continuă acțiunile ofensive active, se mai spune în raportul conducerii armatei ucrainene.

„Pentru a salva viețile soldaților noștri și capacitatea de luptă a unităților, apărătorii ucraineni s-au retras din localitate. Forțele de apărare ale Ucrainei au epuizat inamicul în timpul luptelor pentru Siversk, fiecare metru al orașului fiind câștigat cu prețul unui efort considerabil. Invadatorii au reușit să înainteze datorită avantajului numeric semnificativ și presiunii constante exercitate de mici grupuri de asalt în condiții meteorologice dificile”, se arată în comunicatul citat.

Kievul mai spune că Siversk rămâne sub controlul focului trupelor ucrainene.

Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) a afirmat într-un raport publicat în noaptea de 22 decembrie că trupele ruse au capturat probabil Siversk.

Însă, analiștii ISW spun că Moscova exagerează consecințele imediate ale capturării orașului, „încercând să arate în mod fals că trupele rusești amenință în mod direct partea nordică a centurii de fortificații ucrainene și că realizează înaintări semnificative simultane pe tot frontul”.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL și Radio Svoboda

