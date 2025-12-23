Atacuri rusești repetate la Odesa, lovită de două ori într-o singură zi

Guvernatorul Oleh Kiper a scris pe Telegram că echipele de urgență se ocupă de urmările ultimului atac, dar nu a furnizat alte detalii. El a spus că nu au fost înregistrate victime.

Un atac anterior, care a avut loc în timpul nopții, a lovit infrastructura portuară și energetică din regiunea Odesa, provocând un incendiu într-un port important și întrerupând alimentarea cu energie electrică a zeci de mii de oameni.

Noile atacuri vin la scurt timp după ce rușii au întrerupt temporar circulația pe principalul traseu dintre Chișinău și Odesa, lovind în zona punctului de frontieră Palanca.

Porturile ucrainene de la Marea Neagră sunt cruciale pentru economia bazată pe exporturi, iar securitatea și funcționalitatea lor au fost vitale pentru supraviețuirea economică a țării pe parcursul celor aproape patru ani de război din Ucraina, de la invazia Rusiei în februarie 2022, scrie Reuters.

„Rusia încearcă să perturbe logistica maritimă prin lansarea de atacuri sistematice asupra infrastructurii portuare și energetice”, a declarat viceprim-ministrul Oleksii Kuleba pe aplicația Telegram. „Noaptea trecută, porturile și instalațiile energetice au fost din nou ținta atacurilor.”

Kuleba a declarat că, în urma atacurilor, a izbucnit un incendiu în portul Pivdenni și că aproximativ 30 de containere cu făină și ulei vegetal au luat foc. Lucrătorii portuari și serviciile de urgență au intervenit pentru a stinge incendiul. Din cauza avariilor suferite de infrastructura energetică, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pentru peste 120.000 de clienți din regiunea Odesa, a spus el. O persoană a fost rănită în atac, a declarat ministerul de interne.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile asupra portului Odesa și regiunii înconjurătoare, încercând să limiteze accesul Ucrainei la Marea Neagră și să întrerupă rutele logistice critice către granița cu Moldova, au declarat oficialii ucraineni.

Ucraina țintește, de asemenea, logistica maritimă a Rusiei, concentrându-se din ce în ce mai mult pe petrolierele din flota fantomă care sunt utilizate pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei în urma războiului.

Polonia „ridică” din nou avioane de luptă. Noi atacuri și la Dunăre

În altă evoluție, avioane poloneze și aliate au fost trimise marți dimineață în scopul asigurării securității spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au declarat forțele armate ale țării membre NATO.

„Avioanele de vânătoare au fost mobilizate, iar sistemele de apărare aeriană și de recunoaștere radar bazate la sol au fost puse în stare de alertă maximă”, a declarat comandamentul operațional al forțelor armate într-o postare pe X.

„Aceste măsuri sunt de natură preventivă și au ca scop securizarea și protejarea spațiului aerian, în special în zonele adiacente regiunilor amenințate.”, a mai spus el.

Autoritățile din România au semnalat și ele noi incidente pe Dunăre, în zona porturilor ucrainene atacate frecvent de ruși.

„În cursul nopţii de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. La ora 01:10, sistemele radar ale MApN au detectat două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, în evoluţie pe direcţia Reni şi Chilia”, a transmis ministerul Apărării de la București, citat de Hotnews.ro.

Bucureștiul a precizat că de astă dată nu s-au semnalat intrări de drone pe teritoriul românesc.

„E în firea Rusiei să atace de Crăciun” (Zelenski)

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că se așteaptă ca Rusia să lanseze atacuri puternice asupra țării sale în perioada Crăciunului.

Vorbind la Kiev în fața diplomaților, Zelenski a spus că este „în firea Rusiei” să lanseze atacuri masive de Crăciun. El a adăugat că situația este dificilă din cauza lipsei sistemelor de apărare aeriană.

Ucraina sărbătorește oficial Crăciunul pe 25 decembrie, în conformitate cu tradiția occidentală, dar mulți creștini ucraineni continuă să respecte tradițiile ortodoxe și să sărbătorească Crăciunul pe 7 ianuarie, la fel ca în Rusia.

Scris cu informații de la Reuters și dpa.

