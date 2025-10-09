Rusia a lovit infrastructura portului Odesa. Zelenski spune că Moscova vrea „haos” în Ucraina

Atacul de la Odesa a întrerupt alimentarea cu energie electrică a 30.000 de consumatori și a provocat incendierea unor containere cu ulei vegetal și pelete de lemn în port, a mai declarat joi Oleh Kiper pe Telegram.

În ajun, președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că vrea să creeze „haos” în Ucraina prin lansarea de atacuri asupra rețelei energetice și infrastructurii feroviare a țării sale.

„Obiectivul Rusiei este de a crea haos și de a exercita presiune psihologică asupra populației prin atacuri asupra instalațiilor energetice și căilor ferate”, a declarat Zelenski jurnaliștilor miercuri, la Kiev.

Zelenski a mai spus că atacurile rusești din acest an au pus deja infrastructura de gaze ucraineană sub „presiune puternică” și că eventuale noi atacuri ar putea obliga țara sa să mărească importurile.

Pe de altă parte, Ucraina a intensificat recent propriile atacuri cu drone și rachete asupra teritoriului rus, într-o campanie despre care Zelenski a spus miercuri că „dă rezultate” și care a dus la creșterea prețurilor la combustibil în Rusia.

„Credem că au pierdut până la 20% din rezervele de benzină, ca urmare directă a atacurilor noastre”, a declarat Zelenski, adăugând că există dovezi că Rusia a intensificat importurile din China și Belarus.

Ucraina a lovit recent și o centrală electrică din regiunea rusă de frontieră Belgorod, provocând întreruperi de curent.

Atacuri și în nordul Ucrainei

Tot joi, armata ucraineană a informat că atacurile rusești au ucis trei persoane și au rănit două în regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei.

„Rusia atacă localitățile din regiune cu zeci de drone de luptă și bombe aeriene ghidate”, a declarat miercuri pe Telegram Oleg Grigorov, șeful administrației militare regionale din Sumî.

El a confirmat că trei bărbați au fost uciși în atacuri și alte două persoane au fost rănite.

Atacurile au avut loc după ce Rusia a declarat miercuri că s-a consumat deja „impulsul” către încheierea unui acord de pace în Ucraina generat de întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska, diminuând speranțele pentru o încheiere rapidă a războiului care durează de trei ani și jumătate.

Știre scrisă cu informații de la Reuters și AFP.

