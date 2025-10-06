După un nou atac rusesc masiv în Ucraina, Zelenski critică lipsa „răspunsului concret” al Occidentului

„Din păcate, nu există o reacție adecvată și puternică din partea lumii la tot ceea ce se întâmplă”, a declarat Zelenski în discursul său video zilnic, subliniind amploarea și îndrăzneala crescândă a atacurilor, relatează dpa.

„Tocmai de aceea [președintele rus Vladimir] Putin face acest lucru: pur și simplu râde de Occident, de tăcerea acestuia și de absența unor contramăsuri decisive.”

Zelenski a mai declarat că Moscova a respins până acum toate propunerile de a pune capăt războiului sau cel puțin de a opri atacurile.

„Rusia încearcă în mod deschis să distrugă infrastructura noastră civilă și, în acest moment, înainte de venirea iernii, țintește infrastructura de gaze, producția și transportul de energie electrică”, a spus el.

Armata rusă a atacat Ucraina în timpul nopții cu 53 de rachete și mai multe valuri de drone. Cinci persoane au fost ucise și alte 18 au fost rănite.

Zelenski a deplâns, de asemenea, faptul că dronele de atac rusești conțineau componente „care sunt încă furnizate de țările occidentale și de diverse țări vecine Rusiei”.

El și-a exprimat uimirea că după mai bine de trei ani și jumătate de război, rămâne neclar cum se poate opri furnizarea acestor piese critice. Cele aproape 500 de drone pe care rușii le-au folosit peste noapte conțin peste 100.000 de componente fabricate în străinătate”, a spus Zelenski, ca exemplu.

Rusia spune că a respins atacuri aeriene ucrainene

Rusia a declarat luni că unitățile sale de apărare aeriană au distrus peste noapte 251 de drone ucrainene, majoritatea în sud-vestul țării, 61 deasupra apelor Mării Negre și una care se îndrepta spre Moscova.

Ministerul rus al Apărării a publicat cifrele pe aplicația de mesagerie Telegram, dar nu au existat informații oficiale cu privire la eventualele pagube, relatează Reuters.

Ministerul raportează doar numărul de drone distruse, nu și numărul de drone lansate de Ucraina.

Canalele de știri ucrainene de pe Telegram au declarat că un incendiu de proporții a izbucnit în urma unui atac asupra unui depozit de petrol din Feodosia, pe coasta Crimeei. Un rezervor de combustibil din depozit a explodat în urma atacului, a informat agenția de presă RBK-Ucraina.

Reuters scrie că nu a putut verifica în mod independent informațiile referitoare la Feodosia.

