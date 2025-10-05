Cel mai mare atac rusesc în regiunea ucraineană Lvov. O familie ucisă în casa făcuta una cu pământul

Patru dintre victimele atacurilor nocturne erau membri ai aceleiași familii. Au fost uciși când a fost lovită casa lor dintr-o localitate din regiunea vestică Lvov, de la granița cu Polonia.

Un parc industrial din orașul Lvov a fost, de asemenea, cuprins de flăcări, iar părți din oraș au rămas fără curent electric, a declarat primarul Andrii Sadovîi , care i-a îndemnat pe locuitori să rămână în case, în timp ce autoritățile au intervenit pentru a stinge mai multe incendii.

Cel mai amplu atac în regiunea Lvov

Guvernatorul regional Maksim Kozițkii a spus că a fost cel mai mare atac asupra regiunii Lvov de la începutul războiului, fiind implicate 140 de drone și 23 de rachete.

În satul de lângă Lvov, unde a fost ucisă familia, doar fundația clădirii mai rămăsese în picioare. Volodimir Hutnik, un oficial local, a spus că alte zece case din apropiere au fost distruse complet.

În sud-estul Ucrainei, în regiunea Zaporijie, o persoană a murit și alte zece au fost rănite în urma unui atac combinat cu drone și rachete, care a lăsat peste 73.000 de consumatori fără energie electrică, a anunțat guvernatorul regional, Ivan Fedorov.

Până duminică după-amiază, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru mai mult de 20.000 de consumatori.

Infrastructura civilă a fost afectată și în regiunile Ivano-Frankivsk, Vinniția, Cernihiv, Herson, Harkiv și Odesa, a declarat premierul Iulia Sviridenko.

Ministerul rus al Apărării a spus că atacurile sale din timpul nopții au avut ca ținte „instalații militar-industriale” ucrainene, precum și infrastructura energetică și de gaze.

„Încă un act deliberat de teroare împotriva civililor”, a comentat premierul Sviridenko pe platforma X, adăugând: „Moscova continuă să lovească locuințe, școli și instalații energetice, dovedind că distrugerea rămâne singura sa strategie”.

Polonia și-a ridicat avioanele în aer

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că forțele ruse au lansat în noaptea de sâmbără spre duminică peste 50 de rachete și aproape 500 de drone asupra Ucrainei.

Polonia, stat membru NATO, a anunțat că a ridicat avioanele de luptă în aer duminică dimineață pentru a-și proteja spațiul aerian.

„Avioanele poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, iar sistemele de apărare antiaeriană și de supraveghere radar au fost trecute în stare maximă de alertă”, a scris Comandamentul Operațional al Poloniei pe X.

Statele NATO de pe flancul estic sunt în alertă ridicată, după ce Polonia a doborât în septembrie drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian, iar apariția unor drone și baloane în spațiul aerian al unor orașe europene, inclusiv Copenhaga și München, a provocat haos în aviația europeană.

Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis și el câteva ore în noaptea de sâmbătă spre duminică, după relatări despre mai multe baloane care se îndreptau spre aeroport.

După Serviciul ucrainean al Europei Libere și Reuters

