Kupiansk, pe muchie de cuțit, și alte puncte fierbinți ale frontului ucrainean

A fost un moment de glorie pentru Kiev, o dovadă a curajului ucrainenilor, dar și un semn al dezorganizării trupelor rusești.

Trei ani mai târziu, Kupiansk este pe punctul de a fi cucerit din nou de Rusia. Trupele ucrainene se străduie din răsputeri să mențină orașul, în timp ce Rusia pare determinată să-l captureze chiar și cu prețul unor pierderi umane uriașe.

Pe măsură ce al patrulea sezon de lupte din Ucraina se apropie de sfârșit, situația de-a lungul frontului de 1.100 de kilometri arată în mare parte la fel ca la începutul acestuia.

Rusia a suportat până acum pierderi de peste 1 milion de militari, dintre care cel puțin un sfert au fost uciși, potrivit șefului serviciilor secrete britanice.Pierderile Ucrainei sunt mai mici, dar, având în vedere dimensiunea populației sale, probabil, sunt mai grele:se estimează că totalul victimelor este de 400.000, dintre care morți sunt cel puțin 100.000.

„Ne aflăm într-un război de uzură”, a declarat Thibault Fouillet, expert militar și director adjunct al Institutului pentru Studii Strategice și de Apărare, un think tank francez. „Factorul decisiv este doar capacitatea de a rezista, de a eroda cu răbdare potențialul inamicului; totul va fi cumulativ, nu o lovitură decisivă”.

Dacă nu se produce o schimbare majoră de situație, căderea Kupianskului ar putea coincide cu începutul ploilor de toamnă și a vremii reci; pentru forțele ucrainene - un final demoralizant după 44 de luni de război. Iată care este situația actuală.

Kupiansk

Consolidate în mare parte pe malul estic al râului Oskil, trupele ruse au înaintat încet spre nord în ultimele luni, întrucât comandanții au acordat prioritate altor zone de-a lungul frontului.

Prin oraș trece o importantă linie ferată care permite forțelor ucrainene să se aprovizioneze din Harkov, al doilea oraș ca mărime al țării.

La începutul lunii septembrie, forțele rusești au folosit porțiuni ale rețelei subterane de conducte de gaz, care se întinde pe zeci de kilometri sub râul Oskil, pentru a ocoli pozițiile ucrainene de la periferia nordică a orașului Kupiansk.

Era cel puțin a treia oară când trupele rusești puneau la cale o ambuscadă subterană.

Forțele ucrainene au declarat ulterior că au distrus conducta și au ucis sau capturat zeci de soldați ruși. Totuși, au recunoscut că un număr necunoscut de soldați ruși au reușit să se strecoare și să se ascundă în diverse locuri din zonă.

„Inamicul nu desfășoară operațiuni de asalt. Își infiltrează personalul. Nu încearcă să ne atace pozițiile. Pur și simplu le ocolesc și încearcă să intre în oraș”, a declarat Vitali Șum, șeful grupului de instruire al Batalionului 151 de recunoaștere al Corpului 10 al Armatei, pentru Current Time săptămâna trecută. „Zona este împădurită, cu mulți copaci. Și când există un spațiu liber între pozițiile noastre, ei încearcă să-și strecoare personalul pe acolo.”

Deep State, un proiect de monitorizare a frontului cu legături cu armata ucraineană, afirmă că forțele rusești au pătruns în mai multe cartiere din nordul orașului Kupiansk. Iar oficialii ruși susțin că armata ucraineană și-a redistribuit deja forțele pentru a împiedica căderea orașului.

„Situația este critică; inamicul se află încă în oraș. Grupuri de sabotaj și recunoaștere sunt prezente acolo, iar forțele noastre speciale desfășoară operațiuni de contrasabotaj”, a declarat Andrii Besedin, șeful administrației militare regionale, pentru o televiziune de stat ucraineană pe 28 septembrie.

Pokrovsk/Dobropilia

La aproximativ patru ore de mers cu mașina spre sud, în regiunea Donețk, se află Pokrovsk - un oraș mai mare, cu noduri rutiere și feroviare - care a fost amenințat de încercuirea forțelor rusești aproape tot anul.

Deplasarea pe ruta de aprovizionare a forțelor ucrainene, de-a lungul unei autostrăzi care duce spre marele oraș Dnipro, situat la 180 de kilometri distanță, a devenit mai periculoasă la începutul acestui an, după ce forțele rusești au înaintat spre satul Kotlîne, din sud-vest.

„Forțele rusești sunt presate de timp, din cauza înrăutățirii condițiilor meteorologice, precum și a imperativelor politice ale Kremlinului”, a scris Lawrence Freedman, profesor emerit de studii militare la King’s College London, într-o analiză recentă. Rusia „țintește acest obiectiv de mai bine de un an.

Chiar dacă nu vor reuși să respecte calendarul ambițios al președintelui Vladimir Putin, capturarea Pokrovskului le-ar oferi ceva cu care să se mândrească pentru eforturile depuse pe parcursul acestui an”.

Vremea din ultimele zile – mai ales vânturile puternice – a îngreunat operațiunile unităților ucrainene și ruse de drone în zona Pokrovsk, potrivit lui Maksim Bakulin, ofițer de presă al Brigăzii Operaționale 14 a Gărzii Naționale.

Situația din nord-estul Pokrovskului este mai problematică pentru ucraineni.

La începutul lunii august, mai multe unități rusești de mici dimensiuni au străpuns apărarea ucraineană slabă din estul orașului Dobropilia.

Această pătrundere a scos în evidență faptul că pozițiile defensive ucrainene sunt prea întinse și nu au suficient personal.

Comandanții ruși au profitat de aceste breșe, trimițând unități mici, uneori numai unul sau doi soldați, care foloseau motociclete sau vehicule mici de teren pentru a ocoli rapid tranșeele ucrainene, pentru a se ascunde apoi până când Rusia putea trimite întăriri sau folosi drone ca să distrugă pozițiile de apărare din apropiere.

Aceste tactici rusești i-a forțat pe comandanții ucraineni să redistribuie efective ale unora din cele mai experimentate unități ucrainene, inclusiv Brigada 3 de asalt separată.

„Metoda principală de operare a trupelor ruse este folosirea unor grupuri mici de infanterie”, a declarat Denis Popovici, observator militar ucrainean, pentru RFE/RL. „Un proces de infiltrare, pătrundere, apoi de creare a acestor focare metastatice care se apropie și absorb inamicul.”

„Ei creează «zone ale morții» în care totul este distrus”, a spus el.



De atunci, însă, soldații ucraineni au reușit să înconjoare un număr necunoscut de unități rusești. Experții afirmă că, în unele cazuri, liniile defensive și ofensive sunt extrem de confuze, iar soldații de pe linia frontului nu pot distinge pozițiile inamice.

Căpitanul Viktor Trehubov, purtătorul de cuvânt al comandamentului regional Dnipro, a declarat pentru televiziunea de stat că armata rusă nu a reușit să asigure aprovizionarea unităților care au reușit să treacă de apărarea ucraineană.

„Intestinul” rusesc, a spus Trehubov referindu-se la infiltrarea rusă, este acum „tăiat și secționat” de trupele ucrainene.

Zaporojie

„Nu am mai văzut un nivel atât de ridicat de activitate în ultimii trei ani”, a declarat în iulie un comandant de batalion din Brigada 65 Mecanizată Separată pentru canalul online Espreso TV. El s-a prezentat cu indicativul „Forest”, în conformitate cu protocoalele militare.

La începutul lunii septembrie, comandantul-șef al Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski, a declarat că trupele ucrainene au dejucat o ofensivă planificată la scară largă în Zaporojie, iar comandanții ruși au redistribuit infanteria marină și alte unități în est, în regiunea Donetsk.

