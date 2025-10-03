Rusia a lansat cel mai mare atac asupra industriei de extracție a gazelor din Ucraina. Kievul continuă să lovească rafinăriile rusești

Naftogaz spune că forțele rusești au lansat asupra obiectivelor sale 35 de rachete, inclusiv balistice, și 60 de drone. O parte din acestea au fost doborâte, dar nu toate.

„În urma atacului, un număr semnificativ de obiective ale noastre au fost avariate. Unele distrugeri sunt critice”, a declarat șeful Naftogaz, Serghei Koretski.

Potrivit oficialului, atacul rusesc a avut ca scop perturbarea sezonului de încălzire.

„Terorism țintit împotriva obiectivelor civile care asigură extracția și pregătirea gazelor necesare pentru o viață normală oamenilor. Nu are niciun sens din punct de vedere militar”, a declarat Koretski.

Noaptea trecută, armata rusă a lansat aproape 400 de drone și 35 de rachete asupra teritoriului ucrainean, inclusiv rachete balistice Iskander.

Kievul spune că 18 rachete și 78 de drone rusești au reușit să treacă de apărarea antiaeriană.

Potrivit companiei de stat Naftogaz, este cel mai mare atac rusesc asupra infrastructurii sale de la începutul războiului.

Țintele atacului nocturn asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au fost și regiunile Cernihiv și Sumî, care au rămas parțial fără energie electrică, potrivit unui comunicat al companie de stat Ukrenergo.

Ministerul rus al apărării a anunțat că în timpul nopții a fost lansat un atac masiv asupra întreprinderilor militare și a obiectivelor energetice din Ucraina. Moscova spune că „obiectivele atacului au fost atinse”.

Potrivit ministerului apărării de la Moscova, armata rusă a lansat într-o singură săptămână cinci atacuri masive asupra Ucrainei, lovind întreprinderile complexului militar-industrial al țării, obiective energetice care asigurau funcționarea acestora, precum și infrastructura de transport feroviar.

Publicația Financial Times scria recent despre scăderea bruscă a nivelului de interceptare a țintelor aeriene deasupra Ucrainei. Potrivit surselor ucrainene și occidentale ale publicației, Rusia a reușit să-și modernizeze rachetele „Kinjal” și „Iskander” pentru a evita apărarea aeriană ucraineană.

Acum, rachetele rusești ar fi capabile să efectueze manevre ce „derutează și deviază” sistemele americane „Patriot”, singurele care asigurau o apărare antiaeriană eficientă împotriva rachetelor balistice.

Acesta este „un moment decisiv pentru Rusia”, a declarat pentru ziar un fost oficial ucrainean.

Nivelul de interceptare a rachetelor balistice rusești s-a îmbunătățit în vară, ajungând la 37% în luna august, dar a scăzut brusc la numai 6% în septembrie, potrivit unei analize realizate de Financial Times.

Potrivit surselor publicației, în vară, cel puțin patru fabrici de drone din Kiev și împrejurimi au fost grav afectate de atacurile cu rachete. Pe 28 august, a fost lovită și o fabrică care produce drone turcești „Bayraktar”. Proiectilele rusești „au scăpat de apărarea aeriană ucraineană” și au avariat și birourile delegației UE și ale Consiliului Britanic situate în apropiere, scrie ziarul.

Sistemele Patriot sunt singurele din arsenalul Ucrainei capabile să doboare rachetele balistice rusești, iar rachetele de croazieră pot fi doborâte și cu mijloace de apărare aeriană mai puțin avansate. Un oficial occidental, bine informat cu privire la caracteristicile sistemului Patriot, a declarat că primul semn al modernizării rachetelor rusești a fost scăderea semnificativă a indicatorilor de interceptare.

Atac ucrainean asupra rafinăriei din Orenburg, la 1400 km distanță

Dronele de atac cu rază lungă de acțiune ale SBU au lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia — întreprinderea „Orsknefteorgsintez” din regiunea Orenburg, la 1400 km depărtare de Ucraina, potrivit informațiilor „Ukrainska Pravda”, care citează surse din cadrul serviciului de securitate ucrainean SBU.

În videoclipul transmis publicației de către sursa citată, se se poate vedea cum o dronă cade peste rafinăria din Orsk, provocând un nor de fum negru.

Guvernatorul regiunii Orenburg, Evgheni Solntsev, a scris pe Telegram că „s-a încercat atacarea uneia din instalațiile industriale din regiune cu drone inamice”.

„Nu există victime în rândul populației. Procesele tehnologice ale întreprinderii nu au fost afectate. Serviciile de urgență lucrează la fața locului”, scrie Solntsev.

Primarul orașului Orsk, Artem Vorobiov, a raportat despre pericolul unui atac cu drone asupra orașului.

Anterior, agenția de stat Rosaviatsia a introdus restricții temporare asupra funcționării aeroportului din Orenburg.





