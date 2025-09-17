Căile Ferate Ucrainene, ținta unui „atac masiv” al Rusiei. Zeci de trenuri au întârzieri

Trupele rusești au efectuat în timpul nopții un nou „atac complex” asupra căilor ferate, a declarat șeful companiei „Ukrzaliznitsia”, Oleksandr Pertsovski.

Oficialul a oferit un link către lista trenurilor întârziate, care în dimineața zilei de miercuri, 17 septembrie, includea 46 de curse.

„O parte din trenuri circulă pe rute modificate, fiind implicate circa 20 de locomotive de rezervă. Unele trenuri au fost oprite de dispecerii noștri la o distanță sigură de zona afectată”, se precizează într-un comunicat al companiei.

În ceea ce privește conexiunile internaționale, în special în Chełm și Przemysl, din Polonia, „Ukrzaliznitsia” a declarat că este deja „în legătură” cu echipele de dispecerat ale căilor ferate străine și coordonează transferurile, trenurile în așteptare și controlul accelerat la frontieră.

Potrivit „Ukrzaliznitsia”, în transportul suburban vor exista întârzieri și restricții temporare ale rutelor, iar miercuri dimineața nu vor putea fi efectuate mai multe curse.

Trenurile din vestul Ucrainei și din Kiev circulă în direcția Dnipro și Odesa prin regiunile Cerkas și Kirovohrad. În cursul nopții, canalele de monitorizare au raportat prezența mai multor drone rusești deasupra acestor regiuni.

Kuleba: Nu sunt victime printre pasageri și angajații Căilor Ferate

În noaptea de miercuri, armata rusă a încercat, printr-un atac masiv cu drone, „să distrugă stațiile electrice care alimentează rețeaua feroviară”, a declarat vicepremierul pentru reconstrucția Ucrainei, Oleksi Kuleba.

„Astfel de atacuri au un scop clar – să complice transportul de pasageri și mărfuri, să perturbe funcționarea stabilă a transportului și să exercite o presiune suplimentară asupra populației și economiei”, a scris oficialul într-un mesaj pe Telegram.

Potrivit lui Kuleba, în momentul atacului, pe trasee se aflau peste 20 de trenuri de călători. Dispecerii „le-au oprit la o distanță sigură, iar angajații au fost duși la adăpost”.

„Cel mai important lucru este că nu sunt victime printre pasageri și angajații căilor ferate”, a spus vicepremierul.

La 8.00 dimineața, ora Kievului, 26 de trenuri circulau cu o întârziere de peste o oră ca urmare a atacului nocturn, a precizat el.

Casa Albă a aprobat prima livrare de arme către Ucraina pe cheltuiala aliaților

Între timp, Casa Albă a aprobat primele pachete de armament american pentru Ucraina, în cadrul noului program convenit anterior de Washington și aliații săi din Europa. Acestea ar putea fi trimise în curând la Kiev, relatează Reuters, care citează două surse bine informate.

Este pentru prima dată când se aplică noul mecanism elaborat de SUA și aliații săi pentru a furniza Ucrainei arme din stocurile americane, pe cheltuiala țărilor NATO.

Potrivit Reuters, șeful adjunct al Pentagonului, Elbridge Colby, a aprobat două livrări în valoare de 500 de milioane de dolari fiecare, în cadrul noului mecanism numit Priority Ukraine Requirements List (PURL – „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei”). Nu se precizează ce tip de armament va fi livrat.

Acordurile privind noul mecanism de livrare a armelor americane au fost anunțate la mijlocul lunii iulie 2025. Livrările nu vor fi finanțate de SUA, ci de alte țări NATO. Conform informațiilor din mass-media, Ucraina va stabili tipurile de armament prioritare în cadrul pachetelor de 500 de milioane de dolari, iar țările membre ale alianței militare vor decide ele însele cine va suporta costurile.

După Serviciul ucrainean al RFE/RL și Reuters

