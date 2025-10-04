Zeci de răniți, după ce Rusia a lovit un tren de pasageri din Ucraina

Imagini postate pe rețele sociale arată un vagon de pasageri al Căilor Ferate Ucrainene în flăcări, cu fum negru ridicându-se deaspra epavei. Trenul lovit efectua o cursă regulată din Șostka, regiunea Sumî, spre Kiev.

Președintele Volodimir Zelenski a scris pe rețelele sociale la scurt timp după atacă că „au fost înregistrați deja zeci de răniți”, iar guvernatorul regional, Oleh Hrihorov, a spus că numărul exact urmează a fi stabulit.

„Aceasta este o teroare pe care lumea nu are dreptul să o ignore. În fiecare zi, Rusia răpește vieți omenești. Și doar forța îi poate obliga să se oprească. Am auzit declarații tari din Europa și America, dar e timpul să fie puse în aplicare”, a scris Zelenski, postând imagini video cu consecințele atacului.

Rusia atacă sistematic infrastructura feroviară a Ucrainei, încercând să-i paralizeze logistica, inclusiv transportul de încărcături militare.

Atacul din 4 octombrie survine într-un moment în care perspectivele de pace par tot mai îndepărtate.

Eforturile SUA de a media un acord de pace au adus puține progrese, pozițiile Kievului și Moscovei rămânând foarte diferite . Până acum, președintele american Donald Trump nu a reușit să organizeze un summit trilateral sau o întâlnire între președinții rus și ucrainean, Moscova evitând discuții directe.

Ucraina lovește industria petrolieră a Rusiei

Între timp, drone ucrainene au lovit în noaptea de 3 spre 4 octombrie una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, în regiunea Leningrad, au anunțat autoritățile ruse și ucrainene.

Rafinăria Kirișinefteorgsintez din localitatea Kiriși a fost atacată și în trecut, în cadrul unei campanii ucrainene cu scopul să deterioreze o industrie prin care Kremlinul își finanțează efortul de război.

„Au fost înregistrate explozii și un incendiu la instalație. Se verifică amploarea pagubelor. Rafinăria Kiriși este una dintre cele mai mari din țara agresoare, cu o capacitate anuală de 18,4 milioane de tone de țiței”, a transmis Statul Major ucrainean.

„Apărarea antiaeriană acționează împotriva dronelor la Kirishi. Există un incendiu în zona industrială. Serviciile de pompieri luptă cu flăcările”, a scris, pe de altă parte, pe rețele sociale guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko.

În ultimele luni, Kievul și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei, cauzând la o penurie de combustibil în unele regiuni și la scumpiri.

Pe 3 octombrie, în regiunea Orsk din Rusia, aflată la aproximativ 1.400 km de linia frontului din Ucraina, guvernatorul local Evgheni Solnțev a spus că „drone inamice” au atacat o unitate industrială.

Mai multe videoclipuri postate pe rețele sociale, verificate de RFE/RL, arată coloane uriașe de fum ridicându-se de la principala rafinărie de petrol din zonă, Orsknefteorgsintez.

Ulterior, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat că atacul a fost efectuat de dronele sale.

După Serviciul ucrainean al Europei Libere și postul Current Time

