Șeful NABU, Semen Krivonos, promite că ancheta din energetica Ucrainei va merge până la capăt, în ciuda presiunilor

Scandalul de corupție a zguduit țara devastată de război, mai ales că acuzațiile sunt că fondurile destinate consolidării apărării infrastructurii energetice vulnerabile împotriva atacurilor aeriene rusești au fost deturnate sub formă de mită către persoane din interiorul cercurilor politice.

Semen Krivonos, șeful Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) – una dintre agențiile care conduc investigația – a declarat pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL , pe 18 noiembrie, că ancheta se confruntă cu o serie de obstacole politice și birocratice, dar că va continua.

Scandalul implică persoane aflate la cele mai înalte niveluri ale guvernului ucrainean, în centrul atenției fiind omul de afaceri Timur Mindici, un vechi prieten și fost partener de afaceri al lui Zelenski.

Acuzațiile au atins un punct sensibil în rândul ucrainenilor, care sunt epuizați după aproape patru ani de invazie totală a Rusiei.

Volodimir Zelenski a cerut „cooperare deplină” și a promis să reformeze sectorul energetic al țării.

Având în vedere faptul că opt oameni sunt deja suspecți în anchetă – dintre care doi, inclusiv Mindici, au fugit din țară – întrebarea cheie care planează acum asupra scandalului este cine a fost exact figura principală din spatele schemei.

Traseul banilor

Atenția se concentrează asupra operatorului nuclear de stat Energoatom, care are venituri anuale de aproximativ 4,7 miliarde de dolari.

NABU și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) susțin că o „organizație criminală de nivel înalt” a deturnat 100 de milioane de dolari din sectorul energetic.

Suspecții ar fi cerut comisioane de 10-15% de la subcontractanții privați ai companiei în schimbul prelungirii contractelor acestora.

La mai bine de o săptămână după ce descoperirile agențiilor anticorupție au fost făcute publice, Krivonos a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL) că schema de corupție a implicat „zeci de jurisdicții internaționale” prin care au circulat fondurile deturnate înainte de a ajunge în conturi sau de a fi convertite în proprietăți imobiliare.

Anchetatorii urmăresc acum mișcările banilor „spălați”, mai spune șeful Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU).

Totuși, situația este complicată de necesitatea de a coopera cu Serviciul de Monitorizare Financiară al Ucrainei, condus de Filip Pronin.

Potrivit jurnaliștilor și unor parlamentari, Pronin este considerat apropiat de biroul președintelui și se pare că este anchetat de autoritățile anticorupție pentru presupusa deturnare de fonduri destinate apărării infrastructurii din regiunea Poltava (centrul Ucrainei).

Krivonos a afirmat că, în acest stadiu, este esențial ca Serviciul de Monitorizare Financiară să se implice în anchetă.

Totuși, el a criticat răspunsul agenției până în prezent, calificând tergiversarea acesteia drept „suspectă”.

„Șeful acestui serviciu – și serviciul în sine – ar fi trebuit să dea dovadă de spirit de conducere încă din prima zi, când am făcut publice aceste înregistrări și am reținut aceste persoane”, a spus el, adăugând că scandalul „este mai mare decât Energoatom”.

„Conform evaluării noastre preliminare, sunt implicate multe alte domenii. Ar fi trebuit să detecteze acest lucru încă din etapa în care schema, să zicem așa, exista – să o identifice și să o blocheze.”

Când a fost întrebat dacă agenția condusă de Pronin a ajutat în mod activ NABU și SAPO să urmărească fondurile care ar fi fost spălate prin Energoatom, Krivonos a răspuns că „nu au primit efectiv nicio informație relevantă ca răspuns”, în ciuda faptului că au trimis „o serie de întrebări cu privire la achizițiile din domeniul apărării care ar putea avea legătură” cu cazul.

„Din ce înțelegem cu privire la modul în care acest serviciu poate funcționa și identifica tranzacțiile suspecte relevante, precum și interacționa cu NABU, lipsa totală de activitate în acest domeniu ni se pare foarte suspectă”, a adăugat el.

Ar putea Mindici să fie extrădat?

Timur Mindici, care ar avea apelativul Karlson în anchetă, a fugit pe 10 noiembrie în Polonia, iar ulterior ar fi ajuns în Israel.

Coproprietar al companiei Kvartal 95, Mindici era apropiat de Zelenski, de asemenea coproprietar al afacerii înainte de a deveni președinte.

Kvartal a fost un mijloc important pentru Zelenski de a câștiga popularitate ca actor, înainte de a intra în politică.

Mindici a părăsit țara folosind un serviciu de taxi de lux cu doar câteva ore înainte ca autoritățile să facă percheziții legate de anchetă, după cum a aflat redacția de investigații a Serviciului ucrainean al RFE/RL.

Aceste detalii au dus la impresia că omul de afaceri a fost avertizat.

Krivonos spune că nu exclude posibilitatea ca Mindici să fie extrădat din Israel, țară a cărei cetățenie o deține, totodată. De fapt, NABU „lucrează în această direcție”.

„Nu vom sta cu mâinile în sân doar pentru că presupunem că o anumită țară nu va extrăda pe cineva”, a spus el.

„De regulă, suspecții nu stau într-un singur loc; ei vor să călătorească, să viziteze țări europene.”

„Prin urmare, trebuie luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că această persoană se află pe lista internațională a persoanelor căutate, astfel încât agențiile de aplicare a legii relevante și Interpolul să aibă orientarea adecvată pentru a reține această persoană în cazul în care traversează și ajunge pe teritoriul unei alte țări”, a mai spus procurorul ucrainean.

„Ali-Baba” și presiunea asupra eforturilor anticorupție

În vară, Volodimir Zelenski a stârnit un val de proteste de stradă după ce a susținut o măsură care ar fi redus drastic independența NABU și SAPO.

Măsura a fost luată după ce agenția de securitate internă a Ucrainei (SBU) a arestat doi oficiali NABU pentru presupuse legături cu Rusia și a făcut zeci de percheziții la angajații agenției.

După protestele de stradă, rare în timp de război, și o serie de apeluri din partea liderilor europeni, Zelenski a dat înapoi și a restabilit independența deplină a agențiilor.

Semen Krivonos a declarat că, dacă nu ar fi fost protestele, cazul Energoatom „nu ar fi avut loc. Ar fi fost îngropat cu siguranță”.

Șeful Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO), Olexandr Klimenko, a afirmat la începutul acestei săptămâni că au avut loc întâlniri în cadrul guvernului ucrainean pentru a influența anchetatorii NABU și SAPO după publicarea probelor.

Separat, deputatul din opoziție Iaroslav Jelezniak a afirmat că dosarele anchetelor anticorupție includ o persoană cu numele de cod „Ali Baba”, care influența instituțiile pentru a exercita presiuni asupra agențiilor anticorupție.

Jelezniak a adăugat că el crede că Ali Baba este Andri Borisovici Iermak.

Un aliat apropiat și cel mai influent consilier al lui Zelenski – care a participat anterior la o serie de întâlniri internaționale, inclusiv cu secretarul de stat american Marco Rubio – Iermak nu a răspuns până la publicarea acestui articol la solicitările de comentarii din partea Serviciului ucrainean al RFE/RL.

Krivonos nu a confirmat și nici nu a negat declarația lui Jelezniak, dar a spus că „există într-adevăr o astfel de persoană” care „intervine în activitățile agențiilor de aplicare a legii” fără să aibă dreptul să o facă.

El a declarat pentru RFE/RL că această persoană deține „o funcție înaltă”, dar s-a abținut să comenteze dacă face parte din cercul apropiat al președintelui.

„Această informație a fost obținută în cadrul unei operațiuni, dar pot spune că această persoană nu are autoritatea legală de a face astfel de lucruri”, a spus el.

Traducere preluată de la Europa Liberă România.

