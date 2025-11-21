Andri Iermak. Norocul sau ghinionul lui Zelenski?

Andri Iermak coboară din avion și își îmbrățișează șeful cu căldură.

Acest moment emoționant cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, din septembrie 2019, a ilustrat un parteneriat politic încipient, Yermak întorcându-se atunci de la Moscova cu 35 de ucraineni eliberați din închisorile rusești.

În anul următor, Iermak a devenit șeful de cabinet al lui Zelenski. Dar acum, când 2025 se apropie de final, poziția sa este scrutată atent din cauza unui scandal de corupție care zguduie establishmentul politic de la Kiev.

Se presupune că Iermak a jucat un rol – pe care anchetatorii nu l-au detaliat – într-un plan de corupție care a dus la deturnarea către terți a fondurilor alocate pentru construirea de sisteme de apărare menite să protejeze infrastructura energetică vulnerabilă a Ucrainei de atacurile aeriene rusești.

El nu a răspuns solicitărilor Serviciului ucrainean al Europei Libere (RFE/RL) de a comenta aceste acuzații.

De la televiziune la politică

Legăturile lui Iermak cu ZelenskI sunt anterioare intrării lor în politică.

El a condus o firmă de avocatură care a furnizat servicii juridice companiei de producție de divertisment a lui ZelenskI, Kvartal 95, cea care l-a propulsat pe Zelenski spre glorie în rolul său de președinte accidental în comedia de succes „Servitorul poporului”.

„Relația lor a început în jurul anului 2010”, a declarat Olena Prokopenko, cercetătoare la German Marshall Fund, pentru RFE/RL. „Zelenski are încredere în Iermak într-o măsură în care, probabil, nu are încredere în nimeni altcineva. Iermak este singurul său confident și aliat de încredere în peisajul politic ucrainean.”

Această încredere i-a conferit lui Iermak un rol proeminent la scurt timp după ce ZelenskI a devenit președinte în 2019, odată cu numirea sa în funcția de consilier pentru politică externă.

În această funcție, el a negociat schimbul de prizonieri cu Rusia, care susținea separatiștii înarmați din estul Ucrainei într-un conflict cu Kievul începând din 2014.

Iermak era, de asemenea, omul de încredere al lui Zelenski pentru relațiile cu Washingtonul, unde, în timpul audierilor de punere sub acuzare a lui Donald Trump, au apărut dovezi că el fusese în contact cu avocatul personal al președintelui, Rudy Giuliani.

„Considerăm Statele Unite un prieten și un partener strategic. Ceea ce se întâmplă acolo acum ține de politica lor internă. Nu vom juca niciun rol în acest proces”, a declarat Iermak la momentul respectiv.

În februarie 2020, când Zelenski l-a numit șef de cabinet, el a declarat pentru Current Time - televiziunea de limbă rusă a RFE/RL - că principalul său obiectiv va fi conflictul din est.

„Pentru președinte și administrația prezidențială, una dintre prioritățile de astăzi este cu siguranță – și va fi întotdeauna – încetarea războiului din Donbas”, a spus el.

Eminența cenușie

Criticii au afirmat însă că activitățile lui Iermak au depășit cu mult acest obiectiv, el folosindu-și funcția de la președinție pentru a acumula putere și influență în culise.

Rolul său a devenit atât de omniprezent în cercurile puterii din Ucraina, încât o glumă obișnuită printre ucraineni este că investitorii și oficialii străini ar trebui să vină la Kiev pentru a se întâlni cu Zelenski, astfel încât acesta să le poată face cunoștință cu Iermak.

„El are influență asupra aproape tuturor deciziilor importante din țară”, a declarat fostul prim-ministru ucrainean Oleksi Honcearuk pentru RFE/RL în iulie 2021, descriindu-l pe Iermak ca „probabil numărul 2 de facto, după președinte”.

Iermak a fost acuzat, în diverse moduri, că dirijează politica externă, influențează numirile în funcții de conducere și acționează ca paznic al lui Zelenski. Aceste critici au continuat până în prezent.

„Nimeni nu a ales această persoană sau consilierii”, a declarat deputata din opoziție Irina Gereșcenko pentru serviciul ucrainean al RFE/RL pe 19 noiembrie.

„Ei conduc țara. Ei convoacă ședințe ale oficialilor din domeniul securității... întreaga țară știe cine conduce de fapt statul astăzi, după ce s-au dezis de constituție”.

După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022, Iermak a făcut parte din cercul restrâns care a rămas alături de Zelenski la Kiev, în ciuda faptului că Statele Unite l-au încurajat să fugă, dacă dorește.

El poate fi văzut deasupra umărului stâng al măruntului Zelenski într-un videoclip selfie în care președintele ucrainean declara cu sfidare „suntem aici”, în prima noapte a atacului.

În cartea sa din 2024, The Showman, jurnalistul american Simon Shuster a scris că Iermak și Zelenski au fost de nedespărțit încă din primele ore ale războiului, bând vin împreună seara pentru a se relaxa.

„Au devenit uniți ca gemenii siamezi. În cei cinci ani de colaborare, au devenit aproape o singură entitate”, a declarat Volodimir Fesenko, directorul Centrului Penta pentru Studii Politice din Kiev, pentru RFE/RL.

Iermak și-a continuat rolul cheie în politica externă și în timpul războiului total, participând la multiple întâlniri diplomatice, inclusiv la turneul lui Zelenski în capitalele europene din ultimele zile.

Cu toate acestea, Iermak a fost implicat în ancheta privind corupția la nivel înalt care a dus deja la demiterea a doi miniștri și la fuga din țară a unui alt asociat al lui Zelenski din perioada Kvartal 95, Timur Mindici. În total, cinci suspecți se află în prezent în arest sau au fost eliberați pe cauțiune.

Ali Baba

Anchetatorii de la Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) au făcut publice înregistrări secrete în care suspecții, identificați prin nume de cod, sunt auziți discutând despre planurile lor.

Pe 18 noiembrie, un parlamentar de la Kiev a susținut că unul dintre aceste nume, Ali Baba, era de fapt Iermak. Parlamentarul, Iaroslav Jelezniak, a declarat că documentele arată că Iermak a ordonat o anchetă împotriva oficialilor NABU.

NABU nu a făcut comentarii cu privire la identitatea lui Ali Baba, dar acuzațiile au stârnit presiuni intense pentru demiterea sau demisia lui Iermak, deși Zelenski nu a fost implicat direct în scandal.

„Toată lumea înțelege că puterea pe care Zelenski i-a acordat-o lui Iermak în ultimii ani a permis punerea în aplicare a acestor scheme (de corupție)”, a declarat pentru RFE/RL activistul anticorupție Oleh Ribaciuk.

Ribaciuk, care a ocupat funcția lui Iermak în perioada 2005-2006, în timpul președinției lui Viktor Iușcenko, a adăugat: „Dacă într-adevăr este prietenul președintelui, așa cum susține el însuși, dacă este gata să-și sacrifice viața și cariera politică pentru el, atunci cum de nu înțelege că este obligat să demisioneze?”

Un alt semn al relației strânse dintre cei doi este declarația lui Zelenski despre Iermak: „Am venit împreună și vom pleca împreună”.

Această proximitate face ca acuzațiile care îl vizează pe Iermak să fie foarte periculoase pentru Zelenski.

„Pentru Zelenski, demiterea lui Iermak ar fi ca și cum și-ar tăia propria mână dreaptă”, a declarat Fesenko, analistul politic.

„După demiterea lui Iermak, ținta principală a opoziției ar fi chiar Zelenski.”

