„Actualizat și cizelat”: Ce a rămas din planul de pace al lui Trump după convorbirile de la Geneva

Un comunicat difuzat în urma convorbirilor din 23 noiembrie nu oferă însă detalii despre schimbările aduse planului de pace în 28 de puncte, despre care aliații Ucrainei a spus că este prea favorabil Rusiei.

„Discuțiile au fost constructive, la obiect și respectuoase, subliniind angajamentul comun de a obține o pace justă și durabilă”, se spune în comunicatul Casei Albă prezentat drept o declarație a SUA și Ucrainei.

Comunicatul mai vorbește despre „un progres semnificativ” în alinierea pozițiilor dintre negociatori și despre faptul că „orice acord viitor trebuie să protejeze pe deplin suveranitatea Ucrainei și să asigure o pace sustenabilă și justă”.

Participanții la discuțiile de duminică au mai convenit, potrivit comunicatului, să „rămână în contact strâns cu partenerii lor europeni”, susținători fermi ai Ucrainei.

Trump nu a comuniat imediat rezultatul discuțiilor de la Geneva, dar propunerea sa inițială a fost criticată atât de aliații europeni ai Ucrainei, cât și de numeroși membri ai Congresului SUA, inclusiv din partidul Republican al președintelui, unii spunând că este doar o „listă de doleanțe ale Kremlinului”.

Planul care nu a fost publicat oficial, dar al cărui conținut a ajuns în presă, prevedea printre altele ca Ucraina să cedeze Rusiei teritorii, să se angajeze să nu ceară niciodată primirea în NATO și să-și reducă armata, dar și relaxarea sancțiunilor contra Rusiei.

Cine cu cine a negociat

Delegația americană la discuțiile de pe 23 noiembrie a fost condusă de Secretarul de Stat, Marco Rubio, care a vorbit după întâlnire despre un „progres extraordinar” și a spus că Trump a fost „mulțumit” de informarea primită. Departamentul de Stat a spus că Rubio a părăsit Elveția după discuții, întorcându-se la Washington.

Șeful delegației ucrainene, Andrii Iermak, șeful cancelariei președintelui Volodimir Zelenski, a declarat și el că negociatorii au făcut „progrese foarte bune” la Geneva și „merg înainte către pacea justă și durabilă pe care o merită poporul ucrainean”.

Întâlnirea americano-ucraineană la Geneva a avut loc pe fundalul unor presiuni ale Washingtonului asupra Kievului. Chiar înainte de convorbiri, Trump și-a exprimat nemulțumirea față de Ucraina și aliații săi europeni pentru opoziția față de planul său de pace.

Președintele Ucrainei s-a ferit să critice sau respingă pe față planul, vorbind despre o „alegere dificilă” și promițând că delegația ucraineană la Geneva va avea o contribuție „constructivă” la discuții.

Mai multe agenții occidentale de presă, citând surse anonime, au relatat că oficiali americani și ucraineni discută o posibilă vizită a lui Zelenski la Washington, chiar în săptămâna curentă, pentru discuții cu Trump.

Reuters a citat o sursă potrivit căreia discuțiile s-ar concentra pe cele mai sensibile puncte din planul de pace prezentat de Trump, inclusiv posibilitatea unor concesii teritoriale ucrainene în favoarea Rusiei.

În timpul discuțiilor de la Geneva, Zelenski a spus că „există semnale că echipa președintelui Trump ne ascultă”.

„Multe lucruri se schimbă – lucrăm foarte atent la pașii necesari pentru a pune capăt războiului”, a spus Zelenski într-un mesaj său video zilnic, publicat înaintea comunicatului Casei Albe.

În schimbul a numeroasele concesii cerute Kievului în planul inițial, care mai prevedea restricții pentru dislocarea de trupe NATO pe teritoriul ucrainean, Ucrainei îi erau promise „garanții de securitate”, avantaje financiare și faptul că va putea adera la Uniunea Europeană.

Detalii ale planului european

Agenția germană DPA a relatat că o alternativă europeană prezentată la negocierile de la Geneva nu ar cere Ucrainei să cedeze niciun teritoriu din cele pe care le controlează și i-ar permite o armată de până la 800.000 de militari, pe timp de pace, față de plafonul de 600.000 propus în planul american.

De asemenea, Ucraina ar primi, conform planului european, garanții solide de securitate, iar aderarea ei la NATO nu ar fi exclusă explicit. Pe de altă parte, a mai relatat DPA fără a-și dezvălui sursele, Rusiei nu i s-ar acorda o amnistie generală pentru crime de război.

Kremlinul nu a comentat imediat discuțiile de la Geneva, însă președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a anunțat că va avea o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin pe 24 noiembrie pentru a vorbi despre eforturile de pace.

Noi victime în Harkov

Chiar în timpul negocierilor de la Geneva, oficialii ucraineni au anunțat că Rusia a lansat un atac „masiv” cu drone asupra orașului Harkov, pe 23 noiembrie, ucigând cel puțin patru oameni și rănind alți 17 într-o zonă rezidențială.

Rusia trimite aproape în fiecare noapte rachete și drone asupra Ucrainei, lovind cartiere rezidențiale, zone comerciale și infrastructura. Kremlinul neagă că ar ținti în civili, în pofida numeroaselor lovituri asupra acestor zone.

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au făcut ca milioane de oameni să petreacă mai multe ore din zi fără căldură sau electricitate, iar o ofensivă terestră în estul Ucrainei a complicat poziția Kievului la convorbirile despre un acord de pace, la care încearcă să respingă termeni inacceptabili.

Ucraina răspunde cu atacuri de dronă asupra obiectivelor de infrastructură petrolieră situate adânc în teritoriul Rusiei. Rusia s-a confruntat, de asemenea, cu pene de curent, iar economia sa a fost grav afectată de costurile războiului și sancțiunile occidentale.

După relatările Serviciului ucrainean al Europei Libere, Reuters și DPA

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te