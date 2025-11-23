Granițele Ucrainei nu se pot modifica cu forța, nici mărimea armatei sale, spune Ursula von de Leyen

Declarația lui Von der Leyen din 23 noiembrie vine în contextul în care înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania se întâlnesc duminică la Geneva pentru a discuta un controversat plan al Washingtonului pentru încheierea războiului din Ucraina.

„Orice plan de pace credibil și durabil ar trebui, în primul rând, să pună capăt uciderilor și războiului, fără a crea premisele unui conflict viitor”, a declarat ea într-o declarație.

„Am convenit asupra principalelor elemente necesare pentru o pace justă și durabilă și pentru suveranitatea Ucrainei. Permiteți-mi să subliniez trei dintre acestea. În primul rând, frontierele nu pot fi modificate prin forță”, a spus șefa executivului UE, citată de Reuters.

„În al doilea rând, ca națiune suverană, nu pot exista restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei care ar face țara vulnerabilă la atacuri viitoare și, prin urmare, ar submina securitatea europeană”, se mai arată în declarație.

„În al treilea rând, rolul central al Uniunii Europene în asigurarea păcii în Ucraina trebuie să se reflecte pe deplin. Ucraina trebuie să aibă libertatea și dreptul suveran de a-și alege propriul destin. Ei au ales un destin european”, a declarat von der Leyen.

Tot duminică, alți lideri europeni au continuat să-și prezinte poziția față de rezolvarea conflictului din Ucraina și față de cel mai recent demers american, anume planul în 28 de puncte al președintelui Donald Trump.

Există „deficiențe majore” în planul SUA discutat duminică pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat premierul norvegian Jonas Gahr Store pentru AFP, în Africa de Sud.

„Avem nevoie de implicarea SUA pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina și la oprirea agresiunii ruse. Este un lucru pozitiv”, a mai declarat Store în marja summitului G20 de la Johannesburg.

„Însă planul este insuficient și prezintă deficiențe majore care trebuie remediate. Una dintre acestea este să aducem Europa la masa negocierilor și, nu în ultimul rând, să aducem Ucraina la masa negocierilor”, a afirmat el.

„Schimbarea frontierelor prin forță este inacceptabilă”, a mai spus Store, referindu-se la documentul cu 28 de puncte vehiculat de presă în ultimele zile.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te