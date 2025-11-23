Ucrainenii se pregătesc de încă o iarnă de război. „Cel mai bine ține de frig solidaritatea”

De trei ani, Maria Morozova, soțul ei și fiica lor primesc venirea iernii cu teamă, în condițiile dificile din estul Ucrainei, create de războiul Rusiei împotriva vecinei sale. Dar anul acesta, se tem de și mai rău.

Campania Moscovei împotriva infrastructurii energetice – în special producția de energie electrică și rețeaua electrică – a scos din funcțiune o bună parte din furnizori.

Ministerul Energiei din Ucraina a estimat în octombrie capacitatea de producție la aproximativ 17,6 gigawați (GW), ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate din cei 38 GW înregistrați înainte de izbucnirea războiului în februarie 2022. Iarna rece care se preconizează pentru acest an ar putea duce la un consum de aproximativ 18 GW.

„Din fericire, încă mai avem încălzire centrală”, a declarat Morozova, în vârstă de 28 de ani, pentru Europa Liberă (RFE/RL) din orașul său natal Kamianske, în regiunea Dnipropetrovsk, din estul țării, în timp ce enumera pregătirile pentru iarnă, când temperaturile pot scădea până la minus 20 de grade Celsius.

„Pentru electricitate, am cumpărat o baterie de stocare cu invertor. De asemenea, avem un generator pe balcon, dar sperăm că nu va trebui să-l folosim, deoarece este prea zgomotos.”

Atacuri rusești continue, întreruperi de curent

Atacurile rusești din această lună au provocat deja reduceri ale alimentării cu energie electrică pentru clienții din mai multe zone ale țării, intensificând temerile despre ce ar putea urma.

Furnizarea de energie a fost redusă în majoritatea regiunilor timp de opt până la 16 ore pe 9 noiembrie, a declarat furnizorul de energie al statului Ukrenergo, iar alte restricții vor urma.

„Motivul introducerii restricțiilor îl constituie consecințele atacurilor masive cu rachete și drone rusești asupra instalațiilor energetice”, a declarat compania.

„Este greu să ne amintim un număr atât de mare de atacuri directe asupra instalațiilor energetice de la începutul invaziei”, a declarat Svitlana Hrînciuk, ministra Energiei, care a demisionat recent.

În orașul Nijin din nordul țării, la doar câteva ore de granița cu Rusia, unele familii s-au apucat să schițeze planuri de supraviețuire, cum ar fi ce să facă în cazul în care încălzirea nu mai funcționează, de unde să adune lemne de foc și cărbuni și cum să creeze condiții de viață „minimale” la temperaturi sub zero grade.

Natalia, din Nijin, a declarat pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL că, în timp ce fiica ei a fugit din țară, ea a ales să rămână. Singurul lucru care ar putea-o forța să-și părăsească apartamentul, spune ea, ar fi pierderea completă a încălzirii.

Ea spune că oamenii din cartierul ei deja strâng provizii: stivuiesc lemne de foc, umplu sticle cu apă, verifică lanternele. Unele familii au planuri de a se înghesui în puținele case private care încă pot fi încălzite cu sobe cu lemne, spre deosebire de apartamentele de la bloc.

„Dacă aș avea o casă proprie, cu siguranță aș ajuta pe cineva. Viața nu se oprește, chiar dacă atacurile și bombardamentele s-au înmulțit”, spune ea.

Pregătiri de întuneric

Morozova spune că aproape toți cei pe care îi cunoaște au făcut provizii de lumânări și lămpi cu baterii.

Dar, adaugă ea, „va fi foarte greu dacă nu vom mai avea încălzire. Noi vom trebui să ne mutăm la tata, unde putem încălzi cu lemne”.

Când se întrerupe curentul electric, ea și soțul ei îi spun fiicei lor de 4 ani: „Rusia vrea să rămânem în întuneric, iar inginerii noștri încearcă să repare totul. Trebuie să așteptăm”.

Morozova spune că și dacă această iarnă va fi cea mai rece de până acum, oamenii din Ucraina au mai multă experiență în a face față frigului în timpul războiului.

Rusia a reușit să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice, potrivit lui Volodimir Omelcenko, directorul programelor energetice al Centrului Razumkov, un grup de reflecție din Kiev, datorită creșterii producției și capacităților dronelor Shahed, în timp ce Ucraina dispune de mai puține sisteme de apărare aeriană decât înainte.

Andri Herus, președintele Comisiei pentru energie a parlamentului, afirmă că, deși producătorul național de energie Ukrenergo a fortificat 70 de stații electrice, „este imposibil să protejezi complet instalațiile energetice împotriva tuturor atacurilor, în special împotriva rachetelor balistice”.

Generatoare și drone

La Kiev, zgomotul puternic al generatoarelor a devenit un element constant, pe străzi. Ele apar în fața cafenelelor, magazinelor și blocurilor de apartamente, fiind adesea pornite la câteva minute după întreruperea curentului electric.

„Uneori pare un joc pe computer – atât de mult zgomot în același timp”, spune Margarita Sitnik, fostă jurnalistă și activistă civică care locuiește în capitală.

„Zgomotul generatorului este uneori similar cu cel al dronei Shahed. Le confund. Nu este bine; s-ar putea să nu auzim dronele reale și să nu luăm măsuri de precauție.”

În blocul ei, locatarii au strâns bani pentru a cumpăra un generator, dar ea cunoaște multe familii care nu își permit unul. Cu prețurile în creștere și veniturile în scădere, ea spune că „oamenii cu salarii mai mici pur și simplu nu au cum să se pregătească”.

La fel ca Natalia din Nijin și Morozova din Kamianske, Margarita din Kiev spune că singurul plan real este solidaritatea.

„Dacă nu va fi încălzire, vom merge la muncă, în birourile care încă mai au căldură”, spune ea.

