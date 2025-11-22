De ce elevii de la școlile din Kiev preferă în continuare limba rusă?

Serviciul de stat pentru calitatea educației din Ucraina și oficiul Comisarului pentru protecția limbii de stat au realizat, în aprilie-mai 2025, un studiu privind respectarea legislației lingvistice în școlile ucrainene.

Potrivit rezultatelor cercetării, cea mai gravă situație - din perspectiva celor care promovează ucraineana - se atestă în școlile din Kiev:

66% din elevi comunică în limba rusă la ore;

82% din elevi vorbesc rusa în timpul pauzelor.

Situația lingvistică în școlile din capitală s-a înrăutățit semnificativ, iar Kievul poate fi trecut în categoria regiunilor rusificate, a declarat Serhii Sirotenko, șeful adjunct al Secretariatului Comisarului pentru protecția limbii de stat, prezentând, săptămâna trecută, rezultatele studiului.

„Tânăra generație folosește limba rusă chiar mai des decât părinții lor. Este un semn al unei influențe serioase din partea țării agresoare. Prin internet și rețelele sociale, Rusia influențează copiii noștri și formarea obiceiurilor lingvistice”, a spus oficialul.

La Kiev, nu doar elevii, dar și mulți profesori vorbesc limba rusă în timpul orelor - 24%, și recreațiilor - 40%, potrivit rezultatelor studiului.

În același timp, în capitală, 18% din elevi au spus că vorbesc exclusiv limba ucraineană. Acest indicator era însă mult mai mic în urmă cu 10-15 ani, potrivit sociologilor.

La nivelul întregii țări, situația ar fi următoarea:

14% din profesori folosesc rusa în timpul orelor, iar 21% - în timpul pauzelor;

40% din elevi comunică în limba rusă la lecții, în timpul pauzelor - 52%.

O înrăutățire semnificativă a situației lingvistice?

Un alt studiu realizat de oficiul Comisarului pentru protecția limbii de stat, la scurt timp după începutul invaziei rusești din februarie 2022, arăta că, în medie, în școlile din Ucraina, 73% dintre profesori vorbeau exclusiv limba oficială în timpul orelor și 63% în timpul pauzelor.

Limba rusă era limba de comunicare pentru numai 11-17% dintre elevi la ore și în pauze. În același timp, 38% dintre elevi comunicau exclusiv în limba ucraineană la recreație.

Rezultatele ultimei cercetări au stârnit dezbateri aprinse pe rețele despre cauzele fenomenului și posibile soluții.

Personalități culturale și academice, dar și simpli internauți, s-au întrebat cum este posibil ca, în cel de al patrulea an de război cu Rusia, când Kievul este supus aproape în fiecare noapte atacurilor aeriene, limba rusă să predomine în rândul adolescenților și elevilor? Reprezintă neglijarea limbii oficiale o amenințare pentru securitatea țării?

Serviciul ucrainean al RFE/RL a discutat cu Iulia S. din Kiev - mama a doi adolescenți de 11 și 14 ani - care a spus că este și ea surprinsă de folosirea tot mai largă a limbii ruse în școli.

În familia sa, limba de comunicare era rusa, spune Iulia. Însă, după izbucnirea războiului, ei au decis să vorbească, acasă și în spațiul public, doar ucraineana.

Iulia recunoaște că fiii săi vorbesc și ei rusa, în pauze, la școală.

„În școala copiilor mei, cam 80% din copii vorbesc rusă în pauze, la fel și profesorii. Vreau să cred că este mai mult din lene, decât din nedorința de a pătrunde în esență. Școală nu se preocupă de problema limbii. Profesorii trec cu ușurință la limba rusă sau la surjik (un amestec de ucraineană și rusă), chiar și în timpul orelor. Mulți profesori tineri sau de 40 de ani - ceea ce este surprinzător - trăiesc cu amintiri sovietice”, afirmă Iulia.

Copiii noștri nu vorbesc și nu cunosc limba ucraineană...

Oksana, mama unui alt elev, din clasa a IV-a, spune că problema comunicării în rusă a fost discutată recent la o adunare a părinților.

„Profesoara ne-a spus că situația limbii ucrainene este nu doar complicată, ci și una critică. Copiii noștri nu vorbesc și nu cunosc limba ucraineană. Într-o propoziție de cinci cuvinte, trei sunt în rusă. Elevii nu se pot exprima în ucraineană, nu cunosc cuvintele și nu pot răspunde la ore în ucraineană. Profesoara a rugat părinții să se gândească la asta.

Am aflat că în clasa noastră doar 15% din copii vorbesc limba ucraineană - adică trei elevi. Nimeni nu vorbește ucraineana în pauză. Chiar și fiul meu, care comunică numai în limba ucraineană, începe să folosească cuvinte rusești și, uneori, trece la limba rusă. Niciunul dintre părinți nu a spus niciun cuvânt și nu a întrebat nimic. Iar când s-a trecut la alte întrebări în cadrul ședinței, părinții au pus întrebări în rusă”, a spus mama unui elev de la o școală din Kiev pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL.

Problema limbii nu este nouă

Problema încălcării legislației lingvistice în școlile din Kiev nu este nouă și specialiștii discută despre ea de mai mulți ani.

Într-un comentariu pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL, fostul Comisar pentru protecția limbii de stat, Taras Kremin, a spus că, până la începutul războiului, peste 100.000 de elevi învățau în limba rusă în orașele mari - Kiev, Lvov, Harkov, Zaporojia, Dnipro, Nikolaev și Odesa.

„Rusa era o limbă a procesului educațional, la alegere, iar literatura rusă reprezenta aproape 50% din programa școlară. Limba ucraineană sau alte discipline erau predate în principal, sau inclusiv, de acei profesori care până de curând predau literatura și limba rusă”, a explicat el.

Totuși, Kremin crede că autoritățile din Kiev sunt responsabile pentru creșterea utilizării limbii ruse în rândul tinerilor, deoarece ele ar fi ignorat recomandările pe care le-au primit după începutul invaziei ruse la scară largă.

„Am elaborat și aprobat programe lingvistice locale - peste 500, pentru toate centrele raionale și regionale. Deși exista o lege privind funcționarea limbii, nu exista un program lingvistic de stat. Ministerul Culturii nu avea nicio o structură care să se ocupe de elaborarea și implementarea politicii lingvistice. Părinții și profesorii ne cereau sprijinul. Este regretabil să recunosc că, în toți acești ani, nu am văzut o activitate semnificativă a Ministerului Educației pentru punerea în aplicare a recomandărilor”, a mai spus Taras Kremin, fostul Comisar pentru protecția limbii de stat în Ucraina.

