Consultările dintre Ucraina și SUA pe tema planului de pace vor avea loc în Elveția. Iermak, în fruntea delegației

„Zilele acestea în Elveția începem consultările dintre oficiali de rang înalt ai Ucrainei și Statelor Unite privind posibilii parametri ai viitorului acord de pace. Ucraina intră în acest proces cu o înțelegere clară a propriilor interese”, a scris el pe Telegram.

Potrivit lui Umerov, este o nouă etapă a dialogului care continuă în următoarele zile și care are drept scop armonizarea viziunilor asupra pașilor următori.

„Apreciem participarea părții americane și disponibilitatea acesteia pentru o discuție substanțială. Ucraina va continua să acționeze responsabil, profesionist și consecvent – așa cum o cere securitatea noastră națională”, a adăugat Umerov.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a aprobat pe 22 noiembrie, printr-un decret, componența delegației ucrainene care va participa la negocierile cu SUA și alți parteneri internaționali ai Ucrainei, precum și cu reprezentanții Rusiei, pentru realizarea unei păci juste și durabile.

Delegația ucraineană va fi condusă de șeful Cabinetului Președintelui, Andrii Iermak.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că joia viitoare, 27 noiembrie, ar fi un termenul potrivit pentru ca Kievul să accepte o propunere de pace susținută de SUA pentru a pune capăt războiului pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei.

Știre preluată de la Europa Liberă România.

