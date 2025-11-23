La Geneva, ucrainenii și aliații lor europeni cer „perspectivă ucraineană” în planul de pace american

Într-o postare făcută când începuseră deja discuțiile cu oficialii americani la Geneva, Volodimir Zelenski a spus: „În prezent, se poate înțelege că propunerile americane pot include o serie de elemente bazate pe perspectivele ucrainene și esențiale pentru interesele naționale ale Ucrainei.”

Planul de pace în 28 de puncte, care nu a fost publicat oficial, dar al cărui conținut a a ajuns în presă, prevedea printre altele ca Ucraina să cedeze Rusiei teritorii, să se angajeze să nu ceară niciodată primirea în NATO. În presă s-a scris că SUA ar fi cerut Kievului să răspundă la propunerea de pace americană cel mai târziu săptămâna viitoare, anume joi.

După ce s-a auzit de conținutul planului, Zelenski s-a ferit să-l critice sau respingă pe față, vorbind despre o „alegere dificilă” și promițând că delegația ucraineană la Geneva va avea o contribuție „constructivă” la discuții.

„Se lucrează în continuare pentru ca toate elementele să fie cu adevărat eficiente în atingerea obiectivului principal anticipat de poporul nostru: să punem capăt definitiv vărsării de sânge și războiului.”, a spus Zelenski în postarea lui pe X de duminică, în timp ce oamenii lui, în frunte cu consilierul Andrii Iermak, discutau la Geneva cu delegația americană și cu reprezentanții Marii Britanii, Germaniei și Franței.

Ucraina se așteaptă să înregistreze progrese suplimentare în cadrul negocierilor cu delegațiile europene și americane de la Geneva, a declarat la rândul lui duminică Rustem Umerov, înaltul oficial ucrainean în domeniul securității.

„Propunerile noastre actuale, deși nu sunt încă finalizate, includ multe priorități ale Ucrainei”, a scris Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, pe Telegram.

„Apreciem faptul că partenerii noștri americani colaborează strâns cu noi pentru a înțelege preocupările noastre în vederea atingerii acestui punct critic și ne așteptăm să înregistrăm progrese suplimentare astăzi.”





Mulți lideri europeni, în frunte cu președinta Comisiei Europene, și-au exprimat rezerve serioase față de plan - ca și unii membri ai Congresului Statelor Unite, observând că el pare să fie scris de ruși, mai degrabă decât de SUA.

Secretarul de stat american Marco Rubio a insistat că este vorba despre o „lucrare” americană, iar vicepreședintele JD Vance a spus că nu se poate tergiversa la nesfârșit ajungerea la pace, iar cei care cred că Ucraina poate să învingă Rusiei trăiesc „în țara viselor”.

Pe de altă parte, însă, însuși președintele Trump a răspuns negativ când a fost întrebat de reporteri dacă aceasta este „ultima ofertă” pentru Kiev, dând astfel speranțe că planul văzut până acum, după unii mult prea favorabil Rusiei, se va schimba în favoarea Kievului.

Tot Trump și-a reluat însă duminică criticile la adresa a ceea ce a numit „nerecunoștința” Ucrainei pentru ajutorul american și le-a reproșat din nou europenilor că achiziționează în continuare petrol rusesc, făcând greu de anticipat rezultatul discuțiilor.

„LIDERII UCRAINEI NU AU MANIFESTAT NICIUN FEL DE RECUNOȘTINȚĂ PENTRU EFORURILE NOASTRE”, a scris Trump pe platforma sa socială Truth Social, exprimându-și din nou frustrarea față de „CATASTROFA UMANĂ” provocată de război.

