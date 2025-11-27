Putin: acțiunile militare vor înceta atunci când armata ucraineană se va retrage din Donbas

„Trupele Ucrainei vor pleca din teritoriile pe care le ocupă – atunci vor înceta acțiunile militare. Dacă nu vor pleca, vom obține acest lucru pe cale armată”, a spus Putin, vorbind cu jurnaliștii după summitul Organizației Tratatului de Apărare Colectivă, care a avut loc în capitala kirghiză.

Putin a susținut în mod repetat că armata rusă ar înainta „pe toată linia frontului” din Ucraina, inclusiv în regiunea Donețk, afirmații care au fost de fiecare dată infirmate sau puse sub semnul întrebării de către armata ucraineană și conducerea politică de la Kiev.

Liderul de la Kremlin s-a referit și la recentele convorbiri de la Geneva între delegațiile Ucrainei și SUA asupra unui controversat plan de pace promovat de președintele american, Donald Trump, spunând că rezultatele acestora ar putea sta la baza unui viitor acord. Este pentru prima dată când liderul rus comentează planul Casei Albe pentru pace în Ucraina.

Planul de pace, inițial de 28 de puncte, a fost redus, după negocieri le Geneva și Abu Dhabi, la 19 puncte. Aliații europeni ai Kievului l-au criticat ca fiind prea favorabil Rusiei. Planul care nu a fost publicat oficial, dar al cărui conținut a ajuns în presă, prevedea printre altele ca Ucraina să cedeze Rusiei teritorii, să se angajeze să nu ceară niciodată primirea în NATO și să-și reducă armata, precum și relaxarea sancțiunilor contra Rusiei. Discuțiile asupra planului ar urma să continue la Moscova săptămâna viitoare.

Comentând scurgerea unor presupuse convorbiri telefonice între trimisul special al SUA Steve Witkoff, consilierul președintelui rus Iuri Ușakov și trimisul special al Rusiei Kiril Dmitriev despre un viitor plan de pace pentru Ucraina, Vladimir Putin a spus că acestea ar putea fi atât „falsuri”, cât și „convorbiri care au fost interceptate”. „De fapt, la noi este o infracțiune penală. Nu este permis să interceptezi convorbiri”, a adăugat el.

Putin a respins acuzațiile că Witkoff ar avea o atitudine excesiv de amabilă față de Rusia. El apără poziția și interesele SUA și ale lui Trump, a spus Putin. În general, Moscova vede că partea americană ține cont în anumite privințe de poziția Rusiei, care a fost discutată înainte și după întâlnirea din Alaska a președinților rus și american, a adăugat liderul de la Kremlin.

Citește și: Trimisul Casei Albe, Witkoff, va merge la Moscova săptămâna viitoare pentru discuții de pace privind Ucraina, anunță Kremlinul

Putin a confirmat informațiile potrivit cărora săptămâna viitoare la Moscova este așteptată o delegație din SUA. Potrivit lui, negocierile privind soluționarea conflictului din Ucraina vor fi conduse, printre alții, de consilierul prezidențial Vladimir Medinski și de Ministerul Afacerilor Externe.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a trimis reprezentanții săi la negocierile cu Rusia și Ucraina pentru a conveni asupra versiunii finale a unui acord de pace. Trump a menționat că trimisul special Steve Witkoff se va deplasa pentru a șasea oară la Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, iar ministrul armatei Daniel Driscoll va purta negocieri cu partea ucraineană.

Proiectul planului de pace al administrației Trump, care avea inițial 28 de puncte și a ajuns în presă săptămâna trecută, a stârnit temeri că Ucraina ar putea fi confruntată cu condiții dezavantajoase, inclusiv cu cedări teritoriale, reducerea forțelor sale armate și renunțarea la admiterea în NATO.

Pe 25 noiembrie, Donald Trump a scris pe rețeaua de socializare Truth Social că echipa sa a înregistrat, în ultimele zile, progrese enorme în negocierile pentru oprirea războiului din Ucraina. „Planul original de pace în 28 de puncte, care a fost redactat de Statele Unite, a fost ajustat, cu contribuții suplimentare din partea ambelor părți, și mai există doar câteva puncte de dezacord”, a spus Trump.

„În speranța finalizării acestui Plan de Pace, i-am ordonat trimisului meu special, Steve Witkoff, să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova și, în același timp, secretarul armatei Dan Driscoll se va întâlni cu ucrainenii”, a adăugat președintele SUA.

