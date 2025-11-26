Trimisul Casei Albe, Witkoff, va merge la Moscova săptămâna viitoare pentru discuții de pace privind Ucraina, anunță Kremlinul

Trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, va merge la Moscova săptămâna viitoare, a anunțat Kremlinul, pe fondul intensificării unor eforturi de a consolida o propune de pace susținută de SUA, față de care mulți ucraineni și lideri europeni sunt sceptici.

Anunțul privind vizita la Moscova, a fost confirmat de consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, pe 26 noiembrie, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a sugerat că Witkoff, posibil împreună cu ginerele său Jared Kushner, va zbura către capitala Rusiei.

Se așteaptă ca Witkoff - un dezvoltator imobiliar fără experiență diplomatică, pe care Trump l-a împuternicit să conducă eforturile de a pune capăt războiului purtat de Rusia - să fie primit de președintele Vladimir Putin, aceasta urmând să fie a șasea întâlnire cu liderul rus din luna ianuarie. Ușakov nu a precizat dacă Jared Kushner va face parte din delegație.

„În ceea ce îl privește pe Witkoff, pot spune că s-a ajuns la un acord preliminar privind sosirea sa la Moscova săptămâna viitoare”, a declarat Ușakov într-un interviu pentru televiziunea de stat „Rossia-1”.

Călătoria urmează după zile de negocieri intense între oficialii americani, ucraineni și ruși – la Kiev, Geneva și Abu Dhabi – care au urmat scurgerii în presă a planului SUA săptămâna trecută.



Versiunea inițială în 28 de puncte reflectă pozițiile dure adoptate de Rusia încă de la începutul invaziei sale la scară largă în Ucrainei, din februarie 2022.

Acest lucru i-a alarmat pe oficialii ucraineni – și, potrivit unor surse, l-a înfuriat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski – care au avut apoi propriile discuții bilaterale cu oficialii americani.

La 25 noiembrie, existau indicii că Ucraina a acceptat unele dintre propuneri, dar cele mai importante puncte de dezacord rămâneau încă nerezolvate.

Unele dintre cele mai vehemente critici aduse planului SUA – din partea oficialilor ucraineni și a unor experți – s-au concentrat asupra motivului pentru care planul părea să se alinieze pozițiilor maximaliste de lungă durată ale Rusiei.

„Datorită eforturilor Ucrainei, ale SUA și ale noastre la Geneva, avem acum un punct de plecare”, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 26 noiembrie.

„Știm că mentalitatea Rusiei nu s-a schimbat din vremea conferinței de la Ialta. Trebuie să fim limpezi: nu se poate diviza unilateral o națiune europeană suverană”.

Omul care conduce eforturile Kremlinului, Kiril Dmitriev, absolvent al Universității Harvard și vorbitor de limba engleză, s-a deplasat la Miami în octombrie pentru a se întâlni, potrivit unor surse, cu Witkoff și Kushner.

O conversație telefonică scursă în presă, publicată de Bloomberg News pe 25 noiembrie, a amplificat aceste îngrijorări.

Potrivit unei transcrieri Bloomberg, Witkoff i-a spus lui Ușakov într-o convorbire telefonică din 14 octombrie că ar trebui să lucreze împreună la un plan de încetare a focului și că Putin ar trebui să discute acest lucru cu Trump.

În comentariile adresate reporterilor la bordul avionului Air Force One, Trump a părut să confirme parțial convorbirea, spunând că nu a analizat relatările, dar că a auzit că a fost o „negociere standard”.

„El (Whitcoff) trebuie să vândă asta Ucrainei, iar apoi să vândă (propunerile) Ucrainei Rusiei. Așa procedează cineva care știe să încheie tranzacții”, a declarat Trump.

„Trebuie să spui: „Uite, ei vor asta, trebuie să-i convingeți”. Este o practică obișnuită în negocieri. Cred că același lucru i-a spus și Ucrainei. Fiecare parte trebuie să dea ceva și să primească ceva”, a declarat președintele SUA.

Întrebat de ce a fost divulgată convorbirea, Ușakov a răspuns: „Probabil pentru a împiedica [negocierile]. Este puțin probabil ca acest lucru să fi fost făcut pentru a îmbunătăți relațiile.”

Oficialii ruși au declarat că nu au primit încă o copie oficială a planului SUA. Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat anterior că Rusia așteaptă ca Statele Unite să prezinte o versiune „provizorie” a planului modificat.

„Atunci vom vedea”, a declarat șeful diplomației de la Moscova.

Lavrov a semnalat, de asemenea, reticența Rusiei față de orice plan care a fost actualizat pentru a reflecta poziția Ucrainei și a menționat summitul din august dintre Trump și Putin de la Anchorage, Alaska, atunci când Trump părea să susțină afirmațiile Rusiei.

Dacă planul actualizat „a șters spiritul și litera de la Anchorage”, a spus Lavrov, atunci „va fi o situație fundamental diferită”.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te