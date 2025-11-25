Secretarul general al NATO, la Europa Liberă: În chestiunea Ucrainei, este nevoie de „un dialog cumpătat”

Mark Rutte a vorbit Europei Libere la sediul NATO din Bruxelles, pe 24 noiembrie, la o zi după ce reprezentanții Statelor Unite ai Ucrainei s-au întâlnit la Geneva pentru a lua în discuție propunerea americană de pace, lansată câteva zilei mai devreme, care a luat prin surprindere Ucraina și pe aliații săi europeni.

„Desigur, unele elemente trebuie analizate atent”, a spus Rutte despre planul în 28 de puncte, adăugând că acesta, „ca punct de plecare, și-a atins ieri în mod clar scopul, acela de a aduce cele două părți la un dialog real”, convorbirile dintre negociatorii americani și ucraineni fiind „foarte reușite”.

Planul inițial, care a ajuns în presă la sfârșitul săptămânii trecute, a declanșat alarmă în mai multe capitale europene și la Kiev, unii descriindu-l drept „o listă de doleanțe ale Kremlinului”.

Includea măsuri controversate ca limitarea armatei ucrainene și cedarea de teritorii către Rusia, inclusiv a regiunilor Donețk și Luhansk care formează Donbasul și a Crimeii. De asemenea, prevedea reintegrarea Rusiei în Grupul celor Șapte economii avansate (G7) și relaxarea treptată a sancțiunilor occidentale impuse Moscovei.

Diplomații europeni au elaborat imediat o contrapropunere, care este mai favorabilă Kievului și exclude cele mai controversate prevederi ale planului american.

„Elementele care privesc mai mult UE sau NATO vor fi discutate separat”, a spus și Rutte, fost premier olandez, în vârstă de 58 de ani, în interviul cu Europa Liberă.

Filosofia acordurilor cu rușii

Nu există, deocamdată, informații publice despre noile prevederi ale planului, revizuit în urma convorbirilor de la Geneva, în privința unor chestiuni precum garanțiile de securitate care să protejeze Ucraina de noi amenințări rusești sau a finanțării efortului de reconstrucție a Ucrainei după război.

Președintele american, Donald Trump, i-a cerut inițial președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, să accepte propunerea sa de pace până pe 27 noiembrie, relativizând însă ulterior această cerere.

În interviu, Rutte a confirmat că a discutat în weekend atât cu Trump, cât și cu Zelenski. Nu a vrut să comenteze planul punct cu punct, dar a subliniat că „rezultatul final” discuțiilor pe marginea planului trebuie să fie „o Ucraină suverană, puternică, iar Rusia să nu mai încerce niciodată să o atace”.

„Știu un lucru despre ruși în general și despre Putin în special: ori de câte ori faci un acord cu el, trebuie să te asiguri că este în interesul lui să îl respecte”, a spus Rutte, adăugând: „De aceea este atât de important ca, atunci când se va ajunge la un acord de pace privind Ucraina, Rusia să nu mai încerce niciodată. Și nu va mai încerca atunci când va ști că urmările vor fi devastatoare, dacă va încerca să invadeze din nou Ucraina după un armistițiu de lungă durată sau, ideal, un acord de pace”.

Chestiunea aderării Ucrainei la NATO

Rutte a comentat două aspecte din plan care privesc NATO: chestiunea aderării Ucrainei la alianță și dialogul de mai departe dintre alianță și Rusia.

Rutte, care a preluat conducerea NATO în octombrie 2024, a spus că viitoarele discuții cu Rusia nu vor mai avea loc sub egida Consiliului NATO-Rusia, care s-a reunit ultima dată chiar înainte de invazia rusă la scară largă în Ucraina, în februarie 2022. Dar nici în baza Actului Fondator NATO-Rusia din 1997, care reglementa relațiile dintre alianța militară și Moscova.

„Aceste structuri sunt moarte, Consiliul NATO-Rusia și Actul Fondator NATO-Rusia sunt moarte de când Putin a invadat Ucraina”, a spus Rutte, explicând că invazia a încălcat „toate principiile valorilor noastre occidentale, tot ceea ce reprezenta Actul Fondator și ceea ce încerca să obțină Consiliul NATO-Rusia”.

Pe de altă parte, Rutte nu a exclus de tot o viitoare aderare a Ucrainei la NATO, chiar dacă planul american de pace inițial conținea prevederea că alianța nu se va mai extinde.

„Orice țară din regiunea euroatlantică care dorește să devină membră NATO, conform Tratatului de la Washington din 1949, poate solicita aderarea. Dar pentru a deveni membru este nevoie de unanimitate. Iar în acest moment, unanimitatea este departe de realitate”, a spus Rutte.

„În prezent, avem câțiva aliați care afirmă explicit că se opun aderării Ucrainei la NATO”, a continuat el, menționând și un alt element care aduce și mai multă complexitate într-o chestiune și așa încurcată: „Desigur, avem și textul din declarația summitului de la Washington de anul trecut, care spune că există un parcurs ireversibil către NATO. Aceasta este cealaltă realitate.”

