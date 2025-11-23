Lukașenko eliberează 31 de ucraineni închiși în Belarus, printr-un acord mediat de SUA

Liderul autoritar al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a grațiat și eliberat 31 de cetățeni ucraineni care erau reținuți în Belarus, o măsură pe care Minsk a prezentat-o ca făcând parte dintr-un acord încheiat cu președintele american Donald Trump.

Comitetul ucrainean de coordonare a schimbului de prizonieri a confirmat acțiunea pe 22 noiembrie, afirmând că a primit civilii de la autoritățile belaruse.

„Femeile și bărbații reținuți în Belarus și condamnați la pedepse cu închisoarea cuprinse între doi și 11 ani se întorc în Ucraina”, a anunțat comitetul de coordonare pe Telegram.

„Exprimăm recunoștința noastră Statelor Unite ale Americii și președintelui Donald Trump pentru eforturile fructuoase depuse în vederea repatrierii civililor și personalului militar ucrainean din Belarus și Rusia”, a adăugat acesta.⁠

Acuzațiile specifice pentru care oamenii au fost reținuți nu au fost clarificate imediat. Oficialii ucraineni au declarat că „aceștia sunt bărbați și femei civili care au fost reținuți pentru poziția lor pro-ucraineană, acuzați de complicitate și sprijinirea Ucrainei”.

Lukașenko, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a autorizat eliberarea mai multor deținuți în ultimul an, în încercarea de a îmbunătăți relațiile cu Occidentul.

Liderii din Belarus speră că îmbunătățirea relațiilor va duce la relaxarea sancțiunilor occidentale, impuse în urma cooperării Minskului cu Rusia în invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

Dar, chiar în timp ce Belarus se bucură de îmbunătățirea relațiilor cu Washingtonul, au apărut noi întrebări sumbre legate de relatările despre tortură și maltratare ale foștilor deținuți eliberați.

Trump a numit un trimis special în Belarus cu scopul de a negocia eliberarea altor deținuți.

Președintele SUA, care a surprins pe mulți prin convorbirea sa telefonică cu Lukașenko din august, a declarat în septembrie că crede că această țară est-europeană va elibera mulți dintre cei câteva sute de deținuți politici pe care i-ar avea.

„Cred că vor elibera o mare parte din cei 1.400”, a declarat Trump reporterilor pe 5 septembrie, adăugând că acest lucru s-ar putea întâmpla „în viitorul foarte apropiat”.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te