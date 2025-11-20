„Circumstanțele s-au schimbat”. Lituania redeschide granița cu Belarus

Cele două puncte de trecere (Medininkai - Kamenni Loh și Šalčininkai - Beneakoni) s-au redeschis noaptea trecută, au anunțat serviciile de frontieră lituanian și belarus.

Nu există rânduri de automobile sau autobuze la ieșirea din Belarus și intrarea în UE, potrivit autorităților.

Dar, în Belarus, peste 900 de camioane așteaptă să intre în Lituania și mai mult de 1000 în Polonia, care a redeschis și ea, luni, două puncte de trecere, transmite Serviciul belarus al Europei Libere (RFE/RL).

În dimineața zilei de joi, cam 50 de camioane așteptau la frontieră în Lituania ca să intre în Belarus.

Pe 29 octombrie, Lituania și-a închis pentru o lună granița cu Belarus, ca răspuns la incursiunile baloanelor cu contrabandă din țara vecină, care au perturbat traficul aerian și au provocat închiderea aeroportului din Vilnius.

Șefa guvernului de la Vinius, Inga Ruginienė, l-a acuzat pe liderul autoritar de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, că nu a oprit această practică pe care a numit-o „un război hibrid”.

Polonia a închis și ea două puncte de trecere la granița belarusă, în semn de solidaritate cu vecinul său baltic. Letonia și Estonia au spus că vor face la fel, dacă va fi nevoie.

După impunerea restricțiilor, Agenția Națională Transport Auto din Republica Moldova a avertizat operatorii de transport să evite traversarea frontierei cu Belarus atunci când își planifică traseele.

După începutul războiului din Ucraina, transportatorii moldoveni folosesc rute ocolitoare ca să ajungă în Belarus sau Rusia, trecând, în tranzit, prin Ungaria, Slovacia, Polonia și/sau Lituania.

Ce s-a schimbat?

Miercuri, 19 noiembrie, Ruginienė a declarat în ședința guvernului că din Belarus vin „unele noutăți pozitive”. Potrivit premierului lituanian, în ultimele săptămâni, numărul cazurilor de contrabandă transportată cu baloane meteorologice s-a redus, ca și numărul incidentelor de trafic aerian. Aeroportul din Vilnius a fost închis ultima dată acum opt zile.

„Circumstanțele s-au schimbat și restricțiile la trecerea frontierei de stat nu mai sunt necesare pentru a asigura securitatea internă”, a declarat și ministrul lituanian de interne, Vladislav Kondratovic.

Inițial, Lituania a decis să închidă granița cu Belarus până la sfârșitul lunii noiembrie, cu posibilitatea prelungirii restricției „atât timp cât va fi necesar”.

Ca răspuns, pe 31 octombrie, Aleksandr Lukașenko a interzis circulația pe teritoriul Belarusului a camioanelor, tractoarelor și remorcilor înregistrate în Polonia și Lituania, precum și a autoturismelor cu numere poloneze.

Astfel, peste o mie de camioane au fost reținute și trimise „sub pază” în parcări din apropierea frontierei.

„Vehiculele sunt adunate și păzite. Cei care le păzesc au cerut, din câte știu, 120 de euro pe zi. Câte zile vor sta acolo, înmulțiți cu 120 de euro... Plătiți și luați camioanele cu marfă”, a spus Lukașenko, avertizând că, în caz contrar, aceste transporturi vor fi confiscate.

Autoritățile de la Vilnius au acuzat Minskul că reține ilegal peste 1000 de camioane cu numere lituaniene, împiedicându-le să revină acasă.

Miercuri, premierul Ruginienė a spus că Lituania nu va compensa pierderile suportate de transportatorii blocați în Belarus din cauza închiderii frontierei.

„Aș dori să spun cu toată responsabilitatea că partea belarusă este cea care nu a lăsat camioanele să plece, ea a decis că transportatorii trebuie direcționați către parcări”, a spus ea.

Nu este limpede, deocamdată, cum va fi rezolvată problema taxelor pentru parcare cerute de belaruși. Potrivit Interfax, Asociația Națională a Transportatorilor Rutieri din Lituania, Linava, a cerut intervenția autorităților, spunând că aceasta sporește presiunea financiară asupra companiilor de transport care au suportat pierderi mari și din cauza închiderii frontierei.

