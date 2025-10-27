Lituania avertizează că va doborî baloanele contrabandiștilor cu țigări din Belarus și închide din nou granița

Lituania a închis aeroportul din Vilnius de patru ori săptămâna trecută după ce baloanele au intrat în spațiul său aerian și, de fiecare dată, a închis temporar punctele de trecere a frontierei cu Belarus, ca răspuns la incidente.

Lituania spune că baloanele sunt trimise de contrabandiștii cu țigări, dar îl acuză și pe președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, că nu oprește această practică.

Ruginiene a calificat incidentele drept „atacuri hibride” și a declarat că punctele de trecere a frontierei cu Belarus vor fi închise, singurele excepții fiind pentru diplomații și cetățenii Uniunii Europene care părăsesc țara vecină.

„Astăzi am decis să luăm cele mai stricte măsuri, nu există altă soluție”, a declarat Ruginiene la o conferință de presă, adăugând că guvernul său ar putea discuta și invocarea articolului 4 din Tratatul NATO, cel care obligă aliații să țină consultări de urgență, dacă unul dintre ei se simte amenințat direct.

Potrivit Centrului Național de Gestionare a Crizelor, baloanele au fost observate intrând în spațiul aerian lituanian din Belarus în mai multe locații. Grănicerii lituanieni au anunțat arestarea a patru persoane suspectate de implicare în operațiuni de contrabandă aeriană. O mică dronă a fost, de asemenea, observată în apropierea aeroportului din Vilnius, dar a fost identificată rapid, iar operatorul acesteia a fost reținut în câteva minute, a declarat Vilmantas Vitkauskas, șeful centrului, pentru un post de radio local.

Aeroportul a raportat că la sfârșitul săptămânii mai multe zboruri au fost redirecționate, întârziate sau anulate. Un total de 25 de zboruri și aproximativ 3.500 de pasageri au fost afectați în timpul închiderii de aproape șase ore, care a început la ora 21:35, sâmbătă.

Autoritățile au remarcat că baloanele, care de obicei se ridică aproape vertical și traversează frontiera la altitudine mare, sunt dificil de detectat.

Luni dimineață s-a relatat că toate punctele de trecere a frontierei terestre dintre cele două țări erau închise.

„Admiterea vehiculelor și a călătorilor prin punctele de control Medininkai și Salcininkai a fost suspendată în jurul orei 22:10 duminică, când baloane meteorologice au intrat în Lituania din Belarus”, se arată într-un comunicat al Serviciul de Pază al Frontierei din Lituania.

Comitetul vamal de stat din Belarus a declarat, la rândul său, că închiderea punctelor de control la frontieră a dus la creșterea numărului de mașini și camioane care așteaptă să iasă din Belarus.

Relațiile dintre Belarus și vecinii săi din NATO și UE (Polonia și Lituania) sunt extrem de tensionate. Varșovia și Vilnius au acuzat mereu Minskul că folosește migranții din țări ale Orientului Mijlociu ca „arme”, împingându-i să treacă granița spre vest. R. Belarus neagă mereu că ar face așa ceva.

