Germania dă dreptul poliției să doboare drone, schimbând legea în urma blocării aeroportului din München

Noua lege, aprobată miercuri de cabinetul cancelarului Friedrich Merz și care mai trebuie votată de parlament, se aseamănă cu cele introduse în ultimele luni în țări ca Marea Britanie, Franța, Lituania și România.

Ea autorizează în mod explicit poliția să doboare dronele care încalcă spațiul aerian al Germaniei, inclusiv prin folosirea armelor în cazuri de amenințare acută sau de prejudiciu grav.

Alte tehnici disponibile pentru doborârea dronelor sunt utilizarea laserelor sau a semnalelor de bruiaj pentru a întrerupe legăturile de control și navigație.

„Incidentele cu drone amenință securitatea noastră”, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-o postare pe platforma de socializare X. „Nu vom permite acest lucru. Consolidăm competențele poliției federale, astfel încât dronele să poată fi detectate și neutralizate mai rapid în viitor.”

Noua lege vine după ce, vinerea trecută, zeci de zboruri au fost deviate sau anulate la Aeroportul din München, al doilea ca mărime din Germania, lăsând peste 10.000 de pasageri blocați, în urma apariției unor drone necunoscute.

Merz a declarat că presupune că Rusia ar fi răspunzătoare pentru multe dintre dronele care au survolat Germania weekendul trecut, dar a precizat că niciuna nu era înarmată, aflându-se mai degrabă în misiuni de recunoaștere.

Preocupările Germaniei nu sunt nicidecum singulare în Europa.

Țări ca R. Moldova, România sau Polonia au avut incidente cu drone sau fragmente de drone rusești căzute pe teritoriul lor, iar altele - ca Danemarca sau Norvegia, de pildă - au avut de rezolvat incursiuni de drone misterioase, pe care unii le-au pus pe seama rușilor.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat luna trecută ridicarea a ceea ce ea a descris ca un „zid de drone” – o rețea de senzori și echipamente armate pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea aeronavelor fără pilot care intră în spațiul aerian – pentru a proteja flancul estic al Europei.

O unitate nouă anti-dronă

Ministrul german de interne Alexander Dobrindt a promis să doteze Poliția Federală – care este responsabilă de controlul frontierelor, protecția instituțiilor și aplicarea legii în gări și aeroporturi – cu propria unitate de apărare împotriva dronelor.

Proiectul de lege adoptat miercuri încredințează în mod explicit poliției federale sarcina de a asigura apărarea împotriva dronelor în jurul aeroporturilor, infrastructurii feroviare și navelor.

De asemenea, proiectul permite forțelor de ordine să utilizeze propriile drone, de exemplu pentru monitorizarea demonstrațiilor.

Un nou paragraf prevede: „Pentru a se apăra împotriva pericolului reprezentat de sistemele de vehicule fără pilot operate pe uscat, în aer sau pe apă, Poliția Federală poate utiliza mijloace tehnice adecvate împotriva sistemului, unității sale de control sau legăturii de operare, dacă apărarea împotriva pericolului ar fi inutilă sau semnificativ mai dificilă prin utilizarea altor măsuri.”

Unitatea nou-creată va primi competențe suplimentare în ceea ce privește interceptarea convorbirilor telefonice și colectarea datelor de localizare, reținerea cetățenilor străini care fac obiectul unor ordine de expulzare și efectuarea de „controale aleatorii fără motiv” în nodurile de transport în care armele și cuțitele sunt interzise.

Ministrul Dobrindt a spus că are în vedere, de asemenea, o modificare a Legii privind securitatea aeriană, pentru a permite Bundeswehr-ului (armata germană) să acorde la rândul său asistență în cazul amenințărilor cu drone, de exemplu atunci când dronele militare se află la altitudini mari - unde este necesară intervenția aviației militare.

Scris pe baza știrilor Reuters și dpa.

