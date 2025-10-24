Lituania protestează diplomatic după incursiunea a două avioane militare rusești în spațiul său aerian

Un comunicat al armatei lituaniene susține că un avion de vânătoare Suhoi SU-30 și un avion de realimentare care au plecat din enclava rusă Kaliningrad au trecut prin spațiul aerian lituanian timp de 18 secunde, probabil în timpul unui antrenament de realimentare aeriană.

Vilnius a cerut Rusiei să explice „imediat” motivele încălcării spațiului aerian lituanian și „să ia toate măsurile necesare pentru a preveni ca astfel de incidente să se repete în viitor”, se arată în declarație.

Președintele lituanian Gitanas Nausėda a numit incidentul „o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a integrității teritoriale a Lituaniei”.

Incursiunea „confirmă importanța consolidării pregătirii apărării aeriene europene”, a declarat Nausėda pe rețeaua X.

Ministerul lituanian de Externe a declarat că însărcinatul cu afaceri rus a fost convocat pentru a i se înmâna un protest oficial față de încălcarea spațiului aerian.

„Rusia trebuie să-și înceteze comportamentul agresiv, să respecte dreptul internațional și granițele statelor vecine”, a declarat ministerul într-o postare pe X.

Ministerul rus al Apărării a negat că incursiunea a avut loc.

„Zborurile au fost efectuate în strictă conformitate cu regulile de utilizare a spațiului aerian deasupra teritoriului rusesc. Aeronavele nu s-au abătut de la ruta lor și nu au încălcat granițele altor state”, arată un mesaj al ministerului de pe platforma Telegram.

Două avioane spaniole Eurofighter Typhoon - parte a unei misiuni de patrulare aeriană a NATO în Marea Baltică - au fost ridicate imediat pe 23 octombrie, ca răspuns la incursiune.

Prim-ministra lituaniană Inga Ruginiene a declarat că incidentul arată încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist

„Lituania rămâne fermă, unită și gata să se apere”, a spus ea într-o postare pe Facebook, și a adăugat că „Lituania este în siguranță. Împreună cu aliații noștri, avem grijă și vom apăra fiecare centimetru al țării noastre”.

Prim-ministrul estonian Kristen Michal și ministrul leton de Externe Baiba Braze au transmis mesaje de susținere pentru Lituania.

În septembrie, trei avioane de luptă rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei și au rămas acolo timp de aproximativ 12 minute.

Acel incident a determinat guvernul de la Tallinn să solicite o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU și activarea articolului 4 din Tratatul Atlanticului, care prevede consultări urgente între aliați în cazul unei amenințări la adresa unuia dintre membrii săi.

Știre preluată de la Europa Liberă România.

