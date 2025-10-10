Cehia semnalează drone deasupra obiectivelor sale militare. „Suntem pregătiți să le doborâm”

Purtătoarea de cuvânt Zdeňka Sobarňa a refuzat să dea detalii despre locurile unde au fost văzute dronele, dar a asigurat că ele pot fi eliminate atât prin jamming, cât și prin intervenție „cinetică”, adică doborâte cu armament.

Incidente cu drone misterioase au avut loc în ultimele zile în mai multe țări europene, ca Belgia, Norvegia, Danemarca sau Germania - vecina Cehiei.

Nimeni nu a stabilit cu precizie cine trimisese dronele, de pildă cele care au blocat mai multe ore aeroportul din München, dar unii au presupus că ar fi noi încercări ale Rusiei de a testa reacția țărilor din NATO la incursiuni dinspre est, pe fostul războiului din Ucraina.

Moscova a negat orice implicare, dar NATO și UE și-au asigurat membrele că iau în serios toate scenariile și fac pregătiri pentru a fi gata să răspundă la nevoie.

Noile incidente cu drone în centrul și vestul Europei au loc după ce drone sau fragmente de drone rusești au ajuns pe teritoriul unor țări vecine cu Ucraina, membre NATO, ca Polonia, Estonia și România. În Polonia, un asemenea incident a provocat chiar prima doborâre de dronă rusă de către o țară NATO.

Pe de altă parte, Germania a spus de mai multe ori, mai ales de când cu invazia rusă în Ucraina, că a observat drone deasupra instalațiilor sale militare.

Zilele trecute, Berlinul a modificat legea germană ca să permită poliției să doboare drone fie prin jamming, fie prin tragere - întocmai cum spun cehii că vor face, la nevoie.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne al Cehiei, Hana Malá, a declarat vineri pentru serverul Echo24 că autoritățile naționale colaborează cu partenerii străini și își transmit informații pentru a contribui la creșterea rezistenței la astfel de incidente.

„Cehia are un sistem de protecție a spațiului aerian, asigurat de Armata Cehiei, care ar reacționa adecvat în funcție de amenințare. De asemenea, Poliția Cehă și Poliția Militară au dreptul să intervină împotriva dronelor, iar reacția ar corespunde tipului și naturii amenințării”, a declarat Malá.

Cehia este una din țările care sprijină cel mai mult Ucraina invadată de ruși, inclusiv pe plan militar. Recentele alegeri parlamentare, câștigate de o formațiune populistă, riscă însă să diminueze ajutorul Pragăi pentru Kiev.

