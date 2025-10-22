Britanicii au monitorizat în premieră un distrugător rusesc într-o operațiune NATO, pe fondul tensiunilor cu Moscova

HMS Duncan, cu baza în Portsmouth, a operat sub comanda NATO, monitorizând distrugătorul rusesc Vice Admiral Kulakov.

Un purtător de cuvânt al Marinei britanice a declarat că această desfășurare a fost o „premieră istorică” și a adăugat: „Este pentru prima dată când o navă de război a Marinei Regale este însărcinată sub comanda directă a alianței pentru o astfel de operațiune, care face parte din eforturile mai ample de securitate din nordul Europei.”

Britanicii au mai urmărit astfel nave militare rusești, dar pe cont propriu, nu în cadrul NATO.

Distrugătorul de tip 45 a utilizat senzorii și sistemele sale avansate pentru a intercepta nava Kulakov în Marea Nordului, monitorizând trecerea acesteia spre vest prin Canalul Mânecii, în direcția insulei Ushant, în largul coastei franceze.

Un elicopter Wildcat din Escadrila Aeriană Navală 815, cu baza la Royal Naval Air Station Yeovilton, s-a alăturat operațiunii pentru a oferi sprijin aerian și a menține supravegherea navei rusești.

Efortul coordonat a implicat trei state, inclusiv o forță aeriană olandeză NH90 și marina franceză.

Al Carns, ministrul forțelor armate ale Marii Britanii, a declarat: „Marina Regală este pregătită să răspundă la orice activitate navală rusă.”

Comandantul HMS Duncan, comandorul Dan Lee, a spus: „Această operațiune subliniază angajamentul Marinei Regale de a proteja apele britanice și de a colabora fără întrerupere cu aliații noștri din NATO pentru a asigura securitatea spațiilor maritime comune.”

HMS Duncan este una dintre cele două nave de război ale Marinei Regale britanice atașate grupului operativ permanent al NATO Standing Maritime Group 1 (SNMG1), care patrulează apele nord-europene.

Steadfast Noon și noua publicitate a manevrelor militare occidentale

Urmărirea distrugătorului rusesc Kulakov de către marina militară și aviația britanică a avut loc în timp ce la mică distanță, aliații NATO începeau manevrele militare nucleare anuale numite Steadfast Noon, în Olanda.

Exercițiul planificat de mult timp, care nu implică bombe nucleare reale, este o practică de rutină pentru Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, pentru a se asigura că este pregătită să folosească „arma supremă”, dacă va fi nevoie.

Pe fondul tensiunilor crescânde cu Rusia din cauza războiului din Ucraina și a incursiunilor aeriene repetate rusești în țări NATO, notează AFP, acesta este acum și un mesaj clar pentru Moscova cu privire la potențialul alianței.

Pentru prima dată, NATO a permis anul acesta unui grup restrâns de jurnaliști, printre care și cei de la AFP, să fie prezenți la fața locului pe durata exercițiului de două săptămâni.

Cu peste 70 de aeronave din 14 țări și aproximativ 2.000 de membri ai personalului, ediția din 2025 a exercițiului se concentrează pe regiunea Mării Nordului.

Invitația adresată presei a făcut parte din strategia alianței politice și militare occidentale de a se îndepărta de o cultură profundă a secretului militar; până acum patru ani, NATO nici măcar nu divulga numele exercițiului nuclear.

De data aceasta, însuși secretarul general NATO, Mark Rutte, a înregistrat un video în care explică de ce este nevoie de asemenea exerciții.

„Nu am vorbit despre acest lucru de mult timp, dar cu siguranță a sosit momentul să discutăm cu publicul nostru despre asta”, a declarat la rândul lui colonelul Daniel Bunch, șeful operațiunilor nucleare ale NATO.

„Nu este vorba despre o demonstrație de forță. Este vorba despre îndeplinirea consecventă a misiunii noastre și despre demonstrarea întregii game de capacități de care dispune alianța.”

Deschiderea sporită a NATO cu privire la activitățile sale nucleare survine în contextul în care Moscova și-a ajustat propria retorică nucleară în funcție de evoluția războiului din Ucraina.

Jim Stokes, directorul NATO pentru politica nucleară, a insistat că mesajele sporite ale alianței nu sunt „neapărat îndreptate către Rusia”.

„Este vorba despre comunicarea cu publicul nostru intern”, a spus Stoke.

„Vrem să ne asigurăm că oamenii înțeleg că suntem o alianță nucleară responsabilă, că ceea ce facem este cât se poate de transparent și că nu acționăm în mod agresiv.”

Scris cu informații de la dpa și AFP.

