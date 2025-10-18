În interiorul unei fabrici de drone kamikaze din Bulgaria

O serie de vizite efectuate în ultimele luni de către oficiali militari și guvernamentali bulgari în micul oraș Samokov sugerează importanța din ce în ce mai mare a produselor fabricate de o companie din această localitate. Fabrica Samel-90, situată la sud de capitala Bulgariei, Sofia, și-a început activitatea în anii 1960, dezvoltând echipamente electronice pentru armata bulgară. Acum, având în vedere evoluțiile rapide de pe frontul din Ucraina, compania produce UAV-uri și sisteme de contracarare a dronelor.

„Am început să dezvoltăm drone kamikaze acum doi ani”, a declarat Veneta Popova, șefa departamentului de producție a dronelor din fabrică, pentru RFE/RL. „În prezent, producem aproximativ 50 pe lună, dar avem capacitatea de a tripla această cifră”, a adăugat ea. În interiorul fabricii, aparate care amintesc de dronele kamikaze Geran-2, proiectate de Iran, se află în diferite stadii de finalizare.

Samel-90 a fost privatizată după prăbușirea regimului socialist din țară în 1989, iar Petar Georgiev, un fost angajat al fabricii, este acum proprietarul acesteia. Georgiev spune că, pe fondul interesului crescând din Europa față de războiul cu drone, compania se bucură de o creștere bruscă a interesului pentru dronele sale de luptă și sistemele anti-drone. Însă, în timp ce Bruxellesul promovează ideea unui „zid de drone” care să apere flancurile NATO, Georgiev a declarat pentru RFE/RL că potențialul contribuției Samel-90 la efortul defensiv al UE este neclar. „Poate exista un loc pentru noi, dar totul depinde de guvernul bulgar”, spune Georgiev.

În prezent, dispozitivele de bruiaj ale Samel-90 sunt vândute în India, Egipt și „alte țări din Est”, la un preț mult mai mic decât versiunile vest-europene ale aceleiași tehnologii. Georgiev afirmă că, deocamdată, țările vest-europene nu achiziționează tehnologia bulgară. „Produsele noastre sunt la fel de bune ca ale lor, dar țările respective preferă să susțină propriii producători”, spune el.

Drona cu aripi produsă de fabrica bulgară, numită Samjet, este mult mai mică decât omoloaga sa iraniano-rusă (care este aproape cât un deltaplan), și este echipată cu o ogivă corespunzător mai mică. Samjet-ul are un motor electric mai silențios, și nu produce zgomotul înfricoșător al motorului pe benzină folosit pe Geran, dar are și o rază de acțiune mult mai mică, de cca 100 de kilometri, comparativ cu peste 1.000 de kilometri în cazul Geran-urilor.

Borislav Lazarov, responsabil de procesul de producție, spune că asamblarea unui Samjet durează între trei zile și o săptămână. Astăzi, liderul mondial în tehnologia dronelor este China. Cam 70% din vânzările dronelor civile la nivel mondial îi revin brandului chinez DJI. O mare parte din tehnologiile companiei chineze, cum ar fi sistemele de urmărire vizuală, are și aplicații militare, care, potrivit analiștilor, sunt fără îndoială utilizate în programele sale de drone de luptă.