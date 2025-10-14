Estonia a închis un drum de frontieră, după apariția suspectă a soldaților ruși

Autoritățile estoniene au închis o porțiune de drum care traversează teritoriul rus după ce săptămâna trecută acolo a apărut un grup neobișnuit de mare de soldați ruși.

Incidentul a fost semnalat pentru prima dată de serviciul estonian de grăniceri pe un sector al frontierei comune dintre cele două țări numit „Cizma Saatse” (Saatse Boot). Serviciul de grăniceri a declarat pe 10 octombrie că un grup de soldați mai mare decât de obicei, mascați și în camuflaj, a fost văzut de-a lungul drumului care traversează teritoriul rus.

Soldații ruși au părăsit zona după 11 octombrie, a declarat ministrul de interne Igor Taro pentru cotidianul Postimees. El a precizat însă că porțiunea de drum, lungă de aproximativ 1 kilometru, va rămâne închisă pentru câteva zile.

„Nu există o amenințare directă de război. Acest lucru a fost confirmat în mod constant de Forțele de Apărare Estoniene. Incidentul de la «Cizma Saatse» nu a schimbat situația”, a declarat el, potrivit sursei citate.

Într-o postare pe X din 12 octombrie, ministrul de externe Margus Tsahkna a minimalizat de asemenea îngrijorările, afirmând că problema a fost „exagerată”.

„Cizma Saatse” este o particularitate a frontierei comune din sud-estul Estoniei. Cetățenii estonieni au dreptul să circule pe porțiunea de drum care traversează Rusia fără a fi supuși controalelor vamale sau de pașapoarte, atâta timp cât nu se opresc.

La fel ca alte țări vecine cu Rusia, Estonia este îngrijorată de invazia rusă din Ucraina și tot mai preocupată de faptul că Moscova ar putea recurge la tactici de „război hibrid” pentru a testa apărarea estoniană.

În martie 2014, Rusia a trimis soldați mascați în Crimeea pentru a ocupa și a prelua controlul asupra principalelor instalații și clădiri de pe peninsula ucraineană din Marea Neagră. Prezența soldaților a dus ulterior la preluarea controlului asupra teritoriului și, mai târziu, la anexarea acestuia.

În 2024, Rusia a îndepărtat două duzini de balize care marcau granița dintre cele două țări de-a lungul râului Narva.

Luna trecută, trei avioane de vânătoare rusești au zburat timp de 12 minute în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei, ceea ce a determinat Estonia să ceară consultări cu membrii NATO în temeiul articolului 4.

Estonia are a doua cea mai mare populație de etnie rusă dintre cele trei țări baltice.

