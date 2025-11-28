Putin l-a primit pe Orban la Kremlin pentru discuții despre energie și Ucraina

„În relațiile noastre s-a creat o atmosferă care ne permite să discutăm cu sinceritate orice problemă”, a spus Putin la începutul întrevederii, transmisă în direct de televiziunea de stat „Rossia 24”.

„Cunoaștem poziția dvs. echilibrată cu privire la problema ucraineană”, a adăugat el.

Orban a menționat că se întâlnește pentru a 14-a oară cu Putin, fiind în funcția de prim-ministru.

„Ungaria este interesată să fie pace și sperăm sincer că inițiativele de pace recent anunțate vor duce în cele din urmă la rezultate”, a declarat el.

Budapesta este gata să asigure o platformă pentru negocierile de pace și să contribuie la finalizarea cu succes a acestui proces, a adăugat Orban.

Putin a mulțumit premierului ungar și a menționat că ideea de a organiza negocierile la Budapesta a aparținut președintelui SUA, Donald Trump.

La sfârșitul lunii octombrie, presa americană a relatat că planurile de a organiza un nou summit al președinților Trump și Putin, la Budapesta, au fost suspendate după ce Moscova a rămas fermă pe poziții, inclusiv în cererea ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu ca o condiție pentru încetarea focului.

Casa Albă și Kremlinul nu au comentat decizia anulării summitului, în timp ce Orban a susținut că reuniunea nu a fost anulată, ci doar amânată.

Înainte de întâlnirea cu Putin, Orban a scris pe rețeaua X că principalul obiectiv al vizitei sale este asigurarea securității energetice a Ungariei.

El a repetat că livrările de petrol și gaze din Rusia ar fi esențiale pentru securitatea energetică a țării.

„Recent, am călătorit la Washington pentru a obține scutirea Ungariei de sancțiunile americane asupra energiei rusești: am reușit. Acum trebuie să facem următorul pas, garantând că livrările către Ungaria vor continua fără întrerupere”, a spus liderul maghiar.

Orban, care are și relații cordiale cu Trump, a menținut și relații strânse cu Kremlinul, în ciuda invaziei ruse în Ucraina. De asemenea, el s-a opus sancțiunilor UE împotriva Rusiei și ajutoarelor militare occidentale pentru Kiev.

Vizita lui Orban la Moscova are loc și în contextul ultimelor eforturi ale SUA de a obține pacea în Ucraina.

Trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, urmează să discute cu Putin la Moscova săptămâna viitoare despre un așa-numit plan de pace sprijinit de președintele Trump.

Recent, Orban a cerut liderilor europeni să accepte fără rezerve inițiativa americană în 28 de puncte, considerată de oficialii europeni și observatori ca o capitulare a Ucrainei.

Planul de pace, inițial cu 28 de puncte, a fost redus, după negocieri la Geneva și Abu Dhabi, la 19 puncte. Planul - care nu a fost publicat oficial, dar a ajuns în presă - prevedea printre altele ca Ucraina să cedeze Rusiei teritorii, să se angajeze să nu ceară niciodată primirea în NATO și să-și reducă armata, precum și relaxarea sancțiunilor contra Rusiei.

Joi, președintele Putin a declarat că planul SUA ar fi mai degrabă un set de propuneri ce ar putea fi discutate și puse la baza unui viitor acord.

Totodată, liderul de la Kremlin a repetat că acțiunile militare din Ucraina vor înceta atunci când trupele ucrainene se vor retrage din teritoriile „pe care le ocupă” în Donbas.

Tot vineri, 28 noiembrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova a primit „parametrii principali” ai planului de pace în Ucraina, conveniți în cadrul negocierilor de la Geneva dintre delegațiile SUA, Ucraina și reprezentanții UE în această săptămână.

Potrivit lui Peskov, acest plan va fi discutat săptămâna viitoare la Moscova cu reprezentanții SUA, printre altele, dacă acesta va trebui aprobat la nivelul ONU sau al unor anumite țări.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL, BBC și Reuters.

