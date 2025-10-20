„N-ar fi frumos”, spune șefa politicii externe UE despre o eventuală vizită a lui Putin la Budapesta

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că se va întâlni în curând, poate chiar peste două săptămâni, cu Putin la Budapesta, ca să „facă pace” în Ucraina.

Kallas a mai declarat reporterilor, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe europeni la Luxemburg, la 20 octombrie, că eforturile lui Trump de a aduce pacea sunt binevenite, dar că este important ca și președintele ucrainean Volodimir Zelenski să se întâlnească cu liderul rus.

„America are multă putere pentru a convinge Rusia să vină la masa negocierilor. Dacă o va folosi, atunci, desigur, este bine ca Rusia să oprească acest război”, a spus Kallas.

Putin are la activ un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (ICC) pentru crime de război comise în Ucraina. Ungaria se numără printre semnatarele tratatului prin care s-a înființat acea instanță, dar deja și-a suspendat calitatea de membră ca să-l poată primi la Budapesta pe alt „urmărit”, anume pe premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Rusia a negat în repetate rânduri că forțele sale au comis atrocități în Ucraina și susține că ICC nu are jurisdicție asupra sa.

„În ceea ce privește Budapesta, nu, nu este plăcut... să vezi că o persoană căutată de ICC vine într-o țară europeană”, a spus luni Kallas, adăugând că „întrebarea este dacă va exista vreun rezultat” al summitului.

Kallas a declarat că se așteaptă ca un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei să fie adoptat săptămâna aceasta, dar a precizat că aprobarea nu va avea loc luni, când miniștrii de externe europeni se întâlnesc în Luxemburg.

„Locul lui Putin e la Haga”

Ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, a declarat că Putin nu are ce căuta în nicio capitală europeană.

„Singurul loc potrivit pentru Putin în Europa (este) la Haga, în fața tribunalului, nu în vreuna dintre capitalele noastre”, a declarat el înaintea reuniunii miniștrilor de externe, de luni.

Ministra de externe a Finlandei, Elina Valtonen, și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la posibila vizită a lui Putin într-o țară din UE.

„Să vedem unde va avea loc întâlnirea și în ce format, dar este evident că, în spațiul UE, un criminal de război precum Putin nu ar trebui să fie binevenit”, a declarat ea reporterilor.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că vizita lui Putin ar avea sens doar dacă ar duce la un armistițiu imediat și necondiționat, în timp ce ministrul olandez de externe, David van Weel, a declarat reporterilor că „cel mai important lucru este să avem o masă de negocieri”.

Gazda eventualului summit, premierul ungur Viktor Orban, a spus că deja au început pregătirile pentru întâlnire.

Zelenski a declarat că ar fi dispus să meargă la Budapesta, dacă s-ar propune o întâlnire trilaterală sau un format de „navetă diplomatică” între cele două tabere beligerante.

„Dacă voi fi invitat la Budapesta – dacă este o invitație să ne întâlnim în trei sau, așa cum se mai numește, navetă, adică președintele Trump se întâlnește cu Putin, iar apoi cu mine – atunci, într-un format sau altul, vom ajunge la un acord”, a declarat Zelenski reporterilor într-o declarație publicată luni.

Președintele ucrainean a criticat și el, însă, alegerea Ungariei, care are o relație tensionată cu Kievul și este considerată cel mai prietenos membru al Uniunii Europene față de Kremlin.

„Nu cred că un prim-ministru care blochează Ucraina peste tot poate face ceva pozitiv pentru ucraineni sau este capabil de o atitudine echilibrată”, a spus Zelenski, referindu-se la liderul maghiar Viktor Orban.

Kievul a declarat că este gata să participe la o întâlnire tripartită între Zelenski, Putin și Trump în mai multe țări neutre, printre care Turcia, Elveția și Vaticanul.

În 1994, Moscova a semnat la Budapesta un memorandum menit să asigure securitatea Ucrainei, Belarusului și Kazahstanului în schimbul renunțării de către acestea la armele nucleare rămase din era sovietică.

Momentul este invocat mereu de ucraineni ca unul când țara lor a fost înșelată de marile puteri.

„Un alt scenariu de tipul celui de la Budapesta nu ar fi nici el pozitiv”, a mai declarat Zelenski, referindu-se la ideea summitului Putin-Trump.

Scris cu informații de la Reuters și AFP

