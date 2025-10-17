La Casa Albă, Trump îi spune lui Zelenski că Putin vrea pace și că speră să nu fie nevoie să dea Ucrainei rachete Tomahawk

Trump a sugerat vineri că ar fi prematur să se furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, afirmând în timpul întâlnirii cu Zelenski că speră să asigure mai întâi pacea cu Rusia.

„Sper că nu vor avea nevoie de ele. Sper că vom reuși să încheiem războiul fără să ne gândim la rachetele Tomahawk”, a declarat Trump reporterilor, vorbind alături de Zelenski în sala de ședințe a Cabinetului de la Casa Albă.

Liderul ucrainean a mers la Washington în primul rând cu speranța ca Trump să promită să dea Ucrainei rachetele, ca și mai sisteme antiaeriene Patriot, pe fondul atacurilor insistente ale rușilor asupra infrastructurii sale energetice în prag de iarnă.

Vineri, Trump a reiterat îngrijorările legate de capacitatea de luptă a SUA, sugerând că sprijinul continuu pentru Ucraina ar putea afecta capacitățile de apărare ale Americii.

Întrebat ce ar face SUA dacă s-ar confrunta cu un conflict și ar avea nevoie de o rachetă Tomahawk, Trump a răspuns: „Asta e o problemă, desigur. Avem nevoie de Tomahawk și avem nevoie de multe alte lucruri pe care le-am trimis în ultimii patru ani în Ucraina. Le-am dat, știți, le-am dat multe”.

Trump a mai declarat că președintele rus Vladimir Putin „dorește să pună capăt războiului”, după ce Zelenski a afirmat că liderul rus „nu este pregătit” pentru pace.

Președintele SUA a confirmat că vrea să se întâlnească în curând cu Putin la Budapesta, adăugând că a ales tocmai acea locație pentru noul summit pentru că de premierul maghiar Viktor Orban „îi place”, iar Putin îl simpatizează și el.

Vorbind la modul mai general despre efortul său de pace în Ucraina, Trump s-a arătat optimist, sugerând că el urmează o strategie coerentă, începută la summitul cu Putin din Alaska, de la 15 august.

„Cred că facem progrese importante. Vom discuta astăzi despre acest lucru, vom discuta despre ceea ce s-a întâmplat ieri în timpul convorbirii telefonice pe care am avut-o cu președintele Putin”, a declarat Trump la Casa Albă.

„Cred că lucrurile merg destul de bine. A început în Alaska, unde cred că s-au discutat anumite linii directoare și vrem să vedem dacă putem realiza acest lucru”, a spus Trump.

Trump lasă ușile deschise

Noua întâlnire Trump-Zelenski a fost apreciată de marile cotidiane occidentale, în prime analize de știre, ca un pas înapoi pentru Ucraina, pe fondul unei posibile recrudescențe a simpatiei personale a americanului pentru liderul rus Putin, după o perioadă în care l-a criticat, mai degrabă, acuzându-l că nu vrea pacea în Ucraina.

Pe de altă parte, unii comentatori notează că de data aceasta, spre deosebire de întâlnirea catastrofală pentru Zelenski din februarie, când a fost practic dat afară de la Casa Albă, de astă dată Trump a fost mai nuanțat.

„Deși declarațiile lui Trump îndepărtează perspectiva livrării de rachete Tomahawk - scrie cotidianul spaniol El Pais - președintele american nu a dorit să o excludă complet și a anunțat că în cadrul discuției lor cu ușile închise vor aborda această posibilitate. Președintele ucrainean i-a propus omologului său american un acord de colaborare pentru a furniza Washingtonului drone ucrainene în schimbul rachetelor Tomahawk americane cu care să poată ataca ținte rusești, iar americanul s-a arătat deschis la această posibilitate: „Aș fi interesat”, a confirmat el, în declarații pentru presă înainte de întâlnirea sa cu Zelenski. Iar imediat după aceea a precizat: „Ceea ce vrem este să punem capăt acestui război”.



