Dronele și rachetele rusești „încă terorizează Ucraina”, se plânge Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un „roi” de drone rusești a atacat orașul său natal din Ucraina în ajunul întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump la Casa Albă.

Zelenski a declarat că atacul asupra orașului Krivii Rih (Krivoi Rog) din sud-estul Ucrainei, care a avut loc în seara zilei de 16 octombrie, este un exemplu al modului în care Rusia „încă terorizează Ucraina”, mai ales că „în spațiul nostru aerian s-au aflat alte zeci de drone de atac”, fiind observate și rachete.

„De fapt, în ultimele săptămâni nu a trecut nici măcar o noapte fără ca Rusia să lanseze atacuri asupra Ucrainei”, iar majoritatea țintelor sunt infrastructura, a declarat Zelenski pe X după sosirea sa la Washington, înaintea întâlnirii cu Trump, programată pentru vineri.





Zelenski a spus că Rusia va fi nevoită să înceteze războiul numai atunci când nu va mai putea să îl continue, iar dacă vrea să demonstreze că este cu adevărat pregătită pentru pace, atunci trebuie să o dovedească încetând atacurile.

„În aceste condiții, fiecare sistem de apărare aeriană pentru Ucraina este important”, a mai spus el. „Fiecare decizie care ne poate face mai puternici aduce mai aproape sfârșitul războiului. Securitatea poate fi garantată dacă tot ceea ce am convenit, inclusiv aici, la Washington, este pus în aplicare.”

Se preconizează că discuțiile dintre Trump și Zelenski vor include subiecte precum apărarea aeriană a Ucrainei și capacitățile de atac la distanță mare, inclusiv posibilitatea ca SUA să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk.

Întâlnire Trump-Putin la Budapesta?

Trump a făcut un anunț surprinzător în dimineața zilei de 16 octombrie, declarând că el și președintele rus Vladimir Putin au discutat la telefon și au convenit să se întâlnească la Budapesta.

Trump a declarat pe rețelele sociale că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a consilierilor de nivel înalt, înainte ca el și Putin să se așeze la masa negocierilor „pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «rușinos» dintre Rusia și Ucraina”.

Delegația SUA va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio, a spus el. Locul de desfășurare a întâlnirii nu a fost încă stabilit oficial.

Trump a declarat reporterilor la Casa Albă că se așteaptă ca întâlnirea sa cu Putin să aibă loc „în termen de două săptămâni” și că va fi găzduită de premierul ungar Viktor Orban, care a menținut relații cordiale cu Rusia, punând totodată sub semnul întrebării trimiterea de ajutor militar Ucrainei.

„Întâlnirea planificată între președinții american și rus este o veste excelentă pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume”, a declarat Orban pe X. „Suntem pregătiți!”

Atât Kremlinul, cât și Casa Albă au lăudat convorbirea telefonică dintre Trump și Putin, calificând-o drept „bună” și „productivă”.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că discuția a fost „extrem de sinceră și de încredere”, adăugând că detaliile vor fi discutate în cadrul unei convorbiri telefonice între Rubio și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în zilele următoare.

Ușakov a mai declarat că Putin i-a spus lui Trump că furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina nu va schimba situația pe câmpul de luptă, dar va afecta eforturile de pace și va deteriora relațiile dintre Rusia și Statele Unite.

Zelenski a declarat într-o postare pe Telegram după sosirea la Washington că Rusia pare brusc dornică să reia dialogul, de când a apărut posibilitatea ca SUA să trimită rachete Tomahawk.

„Putem deja observa că Moscova se grăbește să reia dialogul imediat ce aude despre rachetele Tomahawk”, a declarat el pe X.

Trump și Zelenski au discutat de două ori în weekend, pe fondul apariției semnalelor privind o posibilă decizie a SUA de a furniza rachete Tomahawk Ucrainei. Trump nu a exclus această posibilitate, dar pe 16 octombrie a declarat că Statele Unite nu-și pot „epuiza” propriile stocuri de rachete Tomahawk.

Rachetele au o rază de acțiune de până la 2.500 de kilometri – suficientă pentru a ajunge la Moscova din Ucraina – și pot fi echipate cu focoase nucleare. Trump le-a descris ca fiind „arme periculoase, ofensive și incredibil de distructive”, adăugând: „Nimeni nu vrea să fie ținta rachetelor Tomahawk”.

Trump a declarat că a adus vorba despre rachetele Tomahawk în timpul convorbirii telefonice cu Putin, iar liderul rus „nu a fost încântat de idee”.

