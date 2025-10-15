Trump spune că este „foarte dezamăgit” de Putin, în timp ce analizează dacă să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk

„Sunt foarte dezamăgit, pentru că Vladimir și cu mine aveam o relație foarte bună. Probabil că încă o avem”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă, pe 14 octombrie. „Nu știu de ce continuă acest război”.

Trump a spus că Putin apare într-o lumină „foarte proastă” pentru că nu pare să dorească să pună capăt conflictului cu Ucraina, adăugând: „Ar putea să-l încheie. Ar putea să-l încheie rapid”.

Se așteaptă ca Zelenski să discute cu Trump despre apărarea aeriană și capacitățile de atac cu rază lungă ale Ucrainei, la întâlnirea de pe 17 octombrie de la Casa Albă. Cei doi lideri au discutat la telefon de două ori în acest weekend, pe fondul intensificării discuțiilor despre o posibilă decizie a SUA de a furniza Kievului rachete Tomahawk cu rază lungă.

„Vrea arme. Ar vrea să aibă rachete Tomahawk”, a spus Trump, referindu-se la Zelenski.

Anterior, președintele SUA nu a exclus furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk, care au o rază de acțiune de până la 2.500 de kilometri și pot fi echipate cu focoase nucleare. Kremlinul a avertizat împotriva furnizării acestor arme către Kiev.

Premierul ucrainean, în vizită la Washington

Membri ai guvernului ucrainean se află deja la Washington, înaintea vizitei lui Zelenski, și s-au întâlnit cu înalți oficiali americani pe 14 octombrie.

„La fiecare întâlnire de la Washington, abordăm subiectul apărării resurselor energetice ucrainene și al rezilienței noastre pe durata iernii”, a scris prim-ministrul ucrainean Iulia Sviridenko pe Telegram.

Ea a declarat că prioritățile vizitei sale sunt „energia, sancțiunile și dezvoltarea cooperării cu SUA în moduri noi, care pot consolida ambele țări”.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a reiterat, într-un comunicat, „sprijinul ferm al Statelor Unite pentru suveranitatea Ucrainei și a subliniat angajamentul Statelor Unite de a asigura o pace durabilă”.

Bessent i-a mulțumit, de asemenea, lui Sviridenko pentru sprijinul oferit Fondului de investiții pentru reconstrucție SUA-Ucraina, la a cărui înființare a contribuit în mod decisiv, la începutul acestui an, în cadrul unei înțelegeri care acordă Washingtonului acces preferențial la mineralele ucrainene în schimbul investițiilor.

La Washington, Sviridenko este însoțită de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, și de o echipă de oficiali de la guvern, banca centrală și alte instituții.

