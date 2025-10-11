Ucraina se pregătește pentru iarnă, pe fondul intensificării atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice

Pe 3 octombrie, Rusia a lansat cel mai amplu atac de până acum asupra sectorului de gaze naturale al Ucrainei. O săptămână mai târziu, o serie de lovituri cu drone și rachete a provocat pene de curent pe teritorii extinse din regiunea Kiev și a determinat deconectări de urgență în nouă regiuni din întreaga țară.

În ultimele trei ierni, ucrainenii au îndurat frecvente pene de curent și întreruperi în livrarea de căldură, în condiții de temperaturi extrem de scăzute, în timp ce Rusia a vizat infrastructura energetică în încercarea de a lovi economia și de a demoraliza populația. Acum, cu mai multe drone în arsenal și progrese în tehnologia de direcționare a rachetelor, Rusia pare să încerce să transforme această iarnă în cea mai grea pentru ucraineni de la începutul invaziei pe scară largă, din februarie 2022.

Un semn alarmant al acestei evoluții este schimbarea strategiei Moscovei: în acest an, infrastructura de gaze naturale a Ucrainei a devenit o țintă mult mai frecventă decât în trecut. Atacul din 3 octombrie, care a lovit activele companiei de stat Naftogaz în regiunile Harkiv și Poltava, a fost cel mai amplu atac asupra instalațiilor de gaze de până acum, potrivit directorului general al companiei. Loviturile au avut loc cu doar câteva săptămâni înainte de începutul sezonului de încălzire, programat pentru sfârșitul lunii.

„A fost o nouă manifestare a cruzimii rusești, menită exclusiv să perturbe sezonul de încălzire și să-i lase pe ucraineni fără posibilitatea de a-și încălzi locuințele în această iarnă”, a declarat Serghei Korețki, într-un comunicat. Atacul a deteriorat „o parte semnificativă a instalațiilor noastre”, a spus el, adăugând că „unele distrugeri sunt critice”.

Naftogaz a produs anul trecut 13,9 miliarde metri cubi de gaze naturale, ceea ce reprezintă aproape trei sferturi din producția totală a Ucrainei. Rusia a continuat atacurile cu noi lovituri asupra facilităților Naftogaz, pe 5 octombrie, iar două zile mai târziu a vizat o centrală electrică importantă.

Electricitate și gaze

În primii trei ani de război, Rusia s-a concentrat pe paralizarea rețelei electrice a Ucrainei. Însă, după expirarea contractului de transport al gazelor rusești către Europa prin conductele ucrainene, la 1 ianuarie, Moscova și-a îndreptat atenția către producția și depozitarea gazelor din Ucraina.

Infrastructura Naftogaz a fost lovită de peste 100 de ori în cel puțin 11 atacuri aeriene separate doar în 2025. Aceste atacuri reprezintă jumătate din totalul loviturilor asupra companiei de la începutul invaziei din 2022.

Între timp, sectorul energetic ucrainean, care a suferit 13 atacuri masive în 2024 – lovituri ce au scos din funcțiune 9 gigawați din capacitatea de producere a energiei electrice, echivalentul a jumătate din cererea maximă pe timp de iarnă – rămâne în continuare în vizorul Kremlinului.

Lovituri nocturne, între 9 și 10 octombrie, au deteriorat grav echipamentele de la centralele termice ale DTEK, cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, fiind a treia oară într-o săptămână când instalațiile sale au fost atacate. Compania a precizat că centralele sale termice au fost lovite de peste 200 de ori de la începutul invaziei.

Deși atacurile din 10 octombrie au vizat Kievul, Moscova se concentrează în prezent mai ales pe instalațiile energetice din regiunile de graniță mai apropiate de Rusia, precum Sumî și Harkiv, în nord-est.

Pagube în creștere, amenințări tot mai mari

O evaluare a Băncii Mondiale, publicată în decembrie 2024, estima la acel moment pagubele suferite de sectorul energetic ucrainean la 20,5 miliarde de dolari. Amenințarea s-a intensificat dramatic anul acesta, în condițiile în care Moscova a accelerat producția de drone.

Rusia a lansat luna trecută peste 5.600 de drone kamikaze, comparativ cu 1.400 în septembrie 2024 – o creștere de patru ori. Totodată, numărul dronelor rusești care reușesc să lovească țintele a crescut de la câteva procente anul trecut la un nivel mediu de aproximativ 15%.

Președintele Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali mai multe sisteme de apărare antiaeriană pentru a proteja orașele și infrastructura critică. El a declarat pe 10 octombrie că 203 instalații energetice au nevoie de protecție antiaeriană.

Atacurile asupra infrastructurii energetice au dus la pene de curent rotative, care afectează încălzirea, alimentarea cu apă, transportul, serviciile medicale și procesul educațional. Experții spun că aceste întreruperi lovesc mai ales în categoriile vulnerabile: persoanele vârstnice, femei, familiile cu venituri mici și copii mici, precum și milioanele de persoane strămutate intern.

Criză și la anul?

După trei ierni de război, mulți ucraineni spun că sunt pregătiți pentru eventualele probleme de alimentare cu energie din lunile următoare.

„Nu facem pregătiri speciale acum, pentru că am făcut deja totul în prima iarnă, în 2023”, a spus Iulia, manageră de rețea la un lanț de librării din Kiev, pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL. „Avem un generator și un acumulator instalat”.

Dacă atacurile asupra infrastructurii de gaze vor afecta aprovizionarea gospodăriilor, problemele ar putea crește pentru cei care folosesc aragazuri sau boilere pe gaz. Totuși, până acum, sectorul energetic a rezistat mai bine decât se aștepta.

Harcenko a opinat că Ucraina va trece peste această iarnă fără o criză majoră, adăugând că țara are suficiente rezerve de gaze naturale în depozite. Dar anul viitor ar putea fi mult mai dificil din cauza lipsei de lichidități.

Rusia a distrus anul acesta, probabil, zeci de compresoare de presiune necesare pentru transportul gazelor. Echipamentele respective – care pot necesita luni pentru a fi livrate – costă între 2 și 8 milioane de dolari fiecare, a precizat Harcenko.

Naftogaz, care s-a împrumutat deja substanțial de la instituții occidentale pentru a cumpăra gaze și a acoperi necesarul de import, va fi pusă sub presiune financiară, mai ales dacă Rusia continuă să-i lovească infrastructura.

„Gazul pentru încălzire nu va fi o problemă în acest an, dar ce se va întâmpla anul viitor? Naftogaz a cheltuit sume mari pentru achiziția de gaze și ar putea să nu mai aibă bani pentru a cumpăra echipamente necesare reluării producției sau pentru construirea de structuri de protecție”, a declarat Harcenko pentru serviciul ucrainean al Europei Libere.

În căutare de sprijin

Anul trecut, Ucraina a produs 19 miliarde metri cubi de gaze naturale și a consumat aproximativ 22 de miliarde, într-o iarnă blândă. Cererea din această iarnă ar putea fi mai mare dacă temperaturile vor scădea, iar noile atacuri au pus sub semnul întrebării cifrele actuale de producție.

După un atac din februarie, care a scos temporar din funcțiune până la 40% din producția de gaze naturale, Ucraina a anunțat că intenționează să importe 4,6 miliarde de metri cubi anul acesta pentru a-și acoperi necesarul. Atacul din 3 octombrie a fost însă și mai mare, ca număr de drone și rachete implicate.

Naftogaz nu a precizat câtă producție a fost pierdută, însă potrivit agenției Bloomberg, care citează surse anonime, recentele lovituri au scos din funcțiune peste jumătate din producția Ucrainei.

Ministra Energiei, Svitlana Hrinciuk, a declarat pe 7 octombrie că Ucraina analizează posibilitatea de a crește importurile din acest an cu aproape o treime peste nivelul deja majorat – ceea ce ar însemna un total de aproape 6 miliarde metri cubi.

„Totul va depinde de cât de repede vom reuși să restabilim instalațiile. Cu cât le vom repune mai repede în funcțiune, cu atât vom avea nevoie de mai puține importuri de gaze”, a explicat ea.

Aproximativ jumătate dintre pagubele aduse infrastructurii de gaze pot fi reparate rapid, însă cealaltă jumătate „ar putea necesita luni întregi”, a spus Harcenko. Hrinciuk a precizat că poartă discuții cu oficiali europeni privind creșterea importurilor de gaze, inclusiv despre posibile surse de finanțare.

Articol realizat de RFE/RL, cu ajutorul Current Time. Traducere și adaptare în română de Europa Liberă Moldova

