Noua țintă a Rusiei - trenurile ucrainene. Cum încearcă Moscova să paralizeze logistica Kievului

Atacul rusesc asupra unui tren de pasageri în gara Șostka, din nord-estul Ucrainei, pe 4 octombrie, a fost cea mai recentă dintr-un serie de lovituri asupra infrastructurii feroviare ucrainene, soldate cu pagube materiale, perturbări ale traficului și victime umane.

„Dorința Rusiei este evidentă: să paralizeze logistica ucraineană, deoarece o bună parte din mărfuri, inclusiv cele militare, sunt transportate pe linia ferată”, a declarat fostul ministru al infrastructurii de la Kiev, Volodimir Omelian, într-un interviu pentru Serviciul ucrainean al Europei Libere (RFE/RL).

„Au fost atacate depouri feroviare, iar materialul rulant a fost avariat. Stațiile feroviare sunt ținta unor atacuri constante”, a adăugat el.

Rețeaua feroviară a Ucrainei și menținerea ei în funcțiune sunt un motiv de mândrie națională pentru locuitori, o necesitate economică, un mijloc de livrare a ajutoarelor umanitare și o linie vitală de aprovizionare a efortului de război al țării, de aproape patru ani.

În ciuda atacurilor zilnice cu drone și rachete rusești, trenurile au reușit să circule în mod continuu, transportând echipamente militare și trupe, misiuni umanitare și provizii în regiunile devastate de război, precum și vagoane cu cereale și alte produse de export menite să asigure intrări de bani în visteria Kievului.

Se estimează că 60-65% din producția economică a țării este încă transportată pe calea ferată, în ciuda pericolelor cauzate de război. Chiar și liderii străini s-au folosit de trenurile ucrainene pentru a se întâlni cu oficialități de la Kiev, într-o zonă în care deplasările cu avionul nu sunt posibile.

Importanța strategică a infrastructurii feroviare ucrainene nu a fost pierdută din vedere de conducerea militară a Moscovei.

O campanie sistematică

La începutul războiului, căile ferate ucrainene au fost lăsate, practic, în pace. Rusia a crezut probabil că războiul va fi de scurtă durată, așa că nu era nevoie să distrugă inutil infrastructura cheie.

Rusia a țintit, totuși, uneori căile ferate ucrainene, cum s-a văzut în cazul atacului mortal asupra gării Kramatorsk din aprilie 2022, care a stârnit condamnarea internațională.

Dar oficialii ucraineni spun că anul acesta atacurile s-au transformat într-o campanie sistematică.

La câteva ore după atacul de la Șostka, prim-ministra ucraineană Iulia Sviridenko a scris pe rețele că „rușii au intrat într-o nouă etapă de barbarie” cu atacuri repetate începând din vară.

„Numai în ultimele două luni, au fost înregistrate 220 de atacuri rusești asupra infrastructurii feroviare, inclusiv trenuri, gări și substații electrice”, a scris ea.

Nodurile feroviare au devenit o țintă mai specială.

„Există cantități mari de material rulant acolo și logistica este mai complicată, de aceea nodurile feroviare par a fi niște ținte mai atrăgătoare pentru ruși”, a spus Omelian.

Nu este limpede cât de mult este perturbat traficul feroviar în Ucraina. Sviridenko a spus că întreprinderea feroviară de stat „Ukrzaliznitsia” ajustează rutele în regiunile prin care trece linia frontului și folosește autobuze pentru înlocuirea trenurilor pe alte rute.

De fapt, întreprinderea face acest lucru de mai mult timp.

„O noapte obișnuită”

Pe 17 septembrie, de exemplu, site-ul turistic „Visit Ukraine” menționa că „bombardamentele nocturne au provocat pagube căii ferate”, ceea ce a dus la modificări pe șase rute importante către centre regionale, inclusiv Dnipro și Herson.

În aceeași zi, șeful căilor ferate ucrainene, Oleksandr Perțovski, scria pe Facebook: „O zi obișnuită – sau mai degrabă o noapte obișnuită – pentru căile ferate ucrainene. Linia ferată Dnipro a fost lovită și dezactivată de un atac cu drone rusești”.

„Locomotivele de rezervă sunt în așteptare, echipajele acestora sunt pe drum și vor ajuta la minimizarea întârzierilor și, ca de obicei, vor duce pe toată lumea la destinație!”, a adăugat Perțovski.

Aproape jumătate din rețeaua Ucrainei este electrificată. Dar întreruperile de curent fac imposibilă funcționarea locomotivelor electrice, iar Ucraina are un stoc limitat și învechit de locomotive diesel.

Conștientă că este important să se acționeze rapid, comisia pentru buget din Rada Supremă a aprobat în august o mărire a fondului de rezervă care, potrivit lui Perțovski, permite guvernului să finanțeze rapid „reparațiile critice” și să aloce fonduri pentru „nevoile operaționale” ale căilor ferate.

Atacurile Rusiei provoacă nu numai daune economice, dar și militare.

Echipamentele militare străine sunt aduse în Ucraina și transportate pe calea ferată. Acest lucru este valabil și pentru vehiculele militare. În unele zone din estul Ucrainei, unde luptele sunt cele mai intense, drumurile sunt într-o stare atât de proastă încât conexiunile feroviare sunt și mai importante pentru a asigura livrările.

Căile ferate mai sunt folosite pentru transportul de metale și minereu de fier către granița de vest și porturile din sud. De asemenea, marfarele transportă cereale. Toate acestea sunt produse strategice, al căror export contribuie la susținerea efortului de război al Ucrainei.

Acum, când rușii lovesc sistematic căile ferate, călătoriile cu trenul se transformă într-o aventură riscantă atât pentru ucrainenii de rând, cât și pentru politicienii occidentali care vizitează țara.

„Aceasta terorizează oamenii. Provoacă perturbări constante în traficul de pasageri. Și, pe lângă atacurile asupra orașelor, toate acestea sporesc și mai mult instabilitatea”, a declarat Serhi Vovk, directorul Centrului pentru Strategii de Transport, o firmă de consultanță cu sediul la Kiev.

„Când un tren este scos din orar din cauza avariilor, acest lucru are un efect de domino asupra altor rute feroviare, deoarece programul este conceput în așa fel încât trenurile să nu stea mult timp în stații”, a declarat el pentru RFE/RL.

Pe 8 octombrie a avut loc un nou atac masiv asupra infrastructurii feroviare.

Căile ferate ucrainene au raportat că „atacurile inamice” au dus la întârzieri, anulări și modificări ale rutelor pentru un mare număr de trenuri. Cu o zi înainte, administrația militară a regiunii Poltava a anunțat că o lovitură rusească a avariat depouri și alte clădiri, o substație electrică și a distrus o mare cantitate de material rulant.

