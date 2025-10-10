Estul Kievului lăsat fără curent de un nou atac aerian masiv al rușilor. Un băiat ucis la Zaporijia

O dronă a incendiat apartamente la etajele 6 și 7 ale unui bloc înalt dintr-un cartier central, a declarat Timur Tkacenko, șeful administrației militare din Kiev, adăugând că atât drone, cât și rachete au fost utilizate în atac.

Videoclipurile și fotografiile postate online arătau apartamente în flăcări și pompieri care luptau cu focul.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că nouă persoane au fost rănite, dintre care cinci au fost transportate la spital. El a spus că au existat întreruperi de curent în districtele din estul orașului.

„Malul stâng al capitalei este fără electricitate. Există, de asemenea, probleme cu aprovizionarea cu apă”, a declarat Kliciko pe Telegram.

Forțele aeriene ucrainene au descris atacul ca fiind „masiv”, iar în capitală s-au auzit multiple explozii și zgomotul dronelor.

Ministra ucraineană a Energiei, Svitlana Hrinciuk, a declarat că atacul a atins și obiective energetice ucrainene.

„Experții în energie iau toate măsurile necesare pentru a minimiza consecințele negative”, a scris ea pe Facebook.

„De îndată ce condițiile de securitate o vor permite, experții în energie vor începe să clarifice consecințele atacului și să efectueze lucrări de reparații.”

În orașul Zaporijia, din sud-estul țării, dronele au lovit mai multe ținte în timpul nopții, ucigând un copil de 7 ani, a declarat guvernatorul regional.

„Vești tragice. Un băiat de 7 ani, rănit într-un atac rus nocturn, a murit la spital”, a declarat Ivan Fedorov pe Telegram.

Fedorov a declarat anterior că atacul cu drone a provocat cel puțin un incendiu într-o locuință.

Cu informații de la Reuters și AFP.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te