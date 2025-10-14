Zelenski va merge vineri la Trump, la Casa Albă, în a treia vizită de anul acesta

Zelenski a declarat că în capitala americană se va alătura unei delegații guvernamentale ucrainene care va purta discuții cu politicieni și companii americane și că speră să se întâlnească cu Trump vineri.



Trump a confirmat ceea ce ar fi a treia vizită a liderului ucrainean la Casa Albă din ianuarie. Când un reporter l-a întrebat în timpul unei escale în drumul președintelui american spre casă, din Orientul Mijlociu, dacă intenționează să-l primească pe Zelenski vineri, Trump a răspuns: „Da, cred că da”.



Zelenski a subliniat că a avut două convorbiri telefonice cu Trump în weekend, în timpul cărora au discutat despre „provocările” cu care se confruntă Ucraina, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a țării, precum și despre situația de pe câmpul de luptă.



„Am discutat câteva chestiuni delicate. Dar această conversație nu a fost suficientă, chiar dacă a fost substanțială”, a mai declarat liderul ucrainean, în timpul vizitei la Kiev a șefului diplomației europene, Kaja Kallas, luni.



El a mai spus că delegația ucraineană care a plecat deja în Statele Unite o include pe prim-ministra Iulia Sviridenko, pe șefii biroului prezidențial și consiliului național de securitate, precum și reprezentanți diplomatici.



Zelenski intenționează să participe la mai multe întâlniri, inclusiv cu șefi de companii militare americane și congresmeni.

„Principalele subiecte sunt apărarea aeriană și posibilitățile noastre... de a exercita presiuni asupra Rusiei”, a mai spus el.

„Erdogan poate” rezvola războiul din Ucraina (Trump)

Despre apărarea antiaeriană pe fondul bombardării de către ruși a infrastructurii energetice și feroviare ucrainene a discutat Zelenski marți cu omologul său din Finlanda, Alexander Stubb.

După întâlnire, vorbind despre apropiata sa vizită la Washington, Zelenski a spus că este important că președintele SUA a reușit să oprească războiul din Gaza.



„Desigur, măsurile corecte luate de America ar putea contribui, de asemenea, la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Avem o viziune în acest sens”, a declarat Zelenski, adăugând că el și Stubb „își coordonează” pozițiile.

Între timp, Trump a speculat la rândul lui despre posibile soluții pentru Ucraina, după ce luni, în Israel, îi ceruse emisarului său special Steve Witkoff să „se ocupe” de Rusia, după succesul diplomatic din Gaza.

Trump a declarat în avionul care îl ducea spre casă din Orientul Mijlociu că este convins că președintele turc Recep Tayyip Erdogan ar putea contribui la soluționarea conflictului din Ucraina.

„Erdogan poate. Este respectat de Rusia. În ceea ce privește Ucraina, nu pot să vă spun nimic. Dar el este respectat de Putin și este prietenul meu”, a spus Trump, răspunzând la întrebarea unui jurnalist.

Cu informații de la AFP și Reuters.

