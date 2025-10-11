Zelenski îi cere lui Trump să pună capăt războiului din Ucraina „așa cum a făcut în Orientul Mijlociu”

Apelul a avut loc la o zi după ce Rusia a lansat un atac de mare amploare asupra rețelei energetice a Ucrainei, întrerupând alimentarea cu electricitate în mai multe zone din capitala Kiev și în alte nouă regiuni ucrainene.

Eforturile diplomatice de a pune capăt invaziei ruse în Ucraina au încetinit în ultimele luni, în parte pentru că atenția globală s-a concentrat asupra războiului dintre Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas, care durează deja de doi ani, afirmă Kievul.

Trump, care a anunțat miercuri prima fază a unui acord de încetare a focului între Israel și Hamas, s-a întâlnit în august cu președintele rus Vladimir Putin, însă nu a reușit să obțină niciun fel de acord de pace.

„Am avut o convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Una foarte pozitivă și productivă”, a declarat Zelenski pe Facebook, felicitându-l pe Trump pentru „planul său remarcabil” de încetare a focului în Orientul Mijlociu.

„Dacă un război poate fi oprit într-o regiune, atunci, cu siguranță, pot fi oprite și alte războaie, inclusiv războiul rus”, a adăugat Zelenski, cerând ca Trump să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a o aduce la masa negocierilor.

Relațiile dintre cei doi lideri s-au îmbunătățit considerabil din februarie, când s-au contrat în timpul unei întâlniri televizate devenite celebre, la Casa Albă. De atunci, Trump a adoptat o poziție mai ostilă față de Moscova, exprimându-și în același timp simpatia pentru Ucraina.

În septembrie, el a scris pe rețeaua sa „Truth Social” că Ucraina ar trebui să încerce „să recucerească” toate teritoriile ocupate, cu sprijinul Europei și al NATO.

Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a declarat vineri că a obținut eliberarea unor copii ucraineni răpiți de Rusia, după ce a stabilit un canal de comunicare neoficial, „extraordinar”, cu Vladimir Putin.

Atacuri noi: cinci morți și mii de oameni fără curent

Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis cel puțin cinci persoane sâmbătă și au întrerupt alimentarea cu energie electrică în unele părți ale regiunii Odesa, din sudul țării, potrivit oficialilor ucraineni.

Moscova a vizat rețeaua energetică a Ucrainei în fiecare iarnă de la începutul invaziei, în 2022, tăind curentul și încălzirea pentru milioane de gospodării și perturbând alimentarea cu apă — acțiuni pe care Kievul le consideră crime de război flagrante.

Rusia neagă că vizează civili și susține că instalațiile energetice ucrainene sunt folosite pentru alimentarea sectorului militar.

În același timp, atacurile cu drone ale Ucrainei au ucis două persoane în Rusia, potrivit oficialilor regionali ruși.

Ambele țări s-au acuzat reciproc, în ultimele luni, că blochează progresele spre un acord de pace. Moscova dă vina pe Kiev și pe aliații europeni ai acestuia, acuzându-i că subminează negocierile de pace cu Washingtonul, în timp ce Ucraina și Europa acuză Rusia că încearcă doar să câștige timp pentru a cuceri mai mult teritoriu ucrainean.

Rusia a lansat invazia sa pe scară largă în februarie 2022, descriind-o ca pe o „operațiune militară specială” menită să demilitarizeze Ucraina și să prevină extinderea NATO.

Kievul și aliații săi europeni afirmă însă că este vorba despre o invazie ilegală, menită să anexeze teritorii, care a provocat zeci de mii de victime civile și militare și distrugeri masive.

De la începutul războiului, milioane de ucraineni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, iar Rusia ocupă în prezent aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei – mare parte devastat de lupte.

Traducere și adaptare după Reuters

