SUA își îndeamnă aliații să cumpere mai mult armament american pentru Ucraina

„Pacea se obține când ești puternic. Nu când folosești cuvinte dure sau arăți cu degetul, ci când ai capacități reale și puternice, pe care adversarii le respectă”, a declarat el reporterilor înaintea unei întâlniri cu omologii săi din NATO la sediul alianței din Bruxelles.

Hegseth a îndemnat aliații să intensifice investițiile în programul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), care a înlocuit donațiile de arme ale SUA către Ucraina impunând aliaților să plătească pentru livrările de arme din SUA.

„Așteptările noastre astăzi sunt ca mai multe țări să doneze și mai mult, să achiziționeze și mai mult pentru a ajuta Ucraina, pentru a aduce acest conflict la o soluționare pașnică”, a spus americanul.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la rândul lui că se așteaptă la noi angajamente, menționând că prin intermediul mecanismului au fost deja alocate 2 miliarde de dolari. Cu toate acestea, suma este inferioară celor 3,5 miliarde de dolari pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski spera să le obțină până în octombrie, observă Reuters.

Suedia, Estonia și Finlanda s-au angajat miercuri să contribuie, dar țări precum Spania, Italia, Franța și Marea Britanie au fost criticate pentru ezitarea lor.

Ucraina rămâne puternic dependentă de armamentul american, pe fondul pregătirilor pentru o nouă iarnă de conflict cu Rusia.

Institutul Kiel pentru Economia Mondială a informat marți că ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut cu 43% în iulie și august, comparativ cu prima jumătate a anului.

Potrivit institutului, cea mai mare parte a sprijinului militar este acordat în prezent prin inițiativa PURL, la care, până în august, s-au alăturat Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Olanda, Norvegia și Suedia.

Delegație ucraineană la Washington. Cuvânt de ordine: Tomahawk

Înalți oficiali ucraineni aflați în vizită în Statele Unite au declarat miercuri că s-au întâlnit cu reprezentanții producătorilor americani de armament, printre care și Raytheon, care produce rachetele Tomahawk pe care Washingtonul le-ar putea furniza Kievului.

Vizita de două zile a delegației ucrainene a inclus și discuții cu înalți oficiali americani și precede întâlnirea planificată pentru vineri între președintele american Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Andri Iermak, șeful biroului prezidențial ucrainean, a declarat că s-a întâlnit cu reprezentanții Lockheed Martin și Raytheon, alături de alți membri ai delegației, printre care și prim-minstra Ucrainei, Iulia Sviridenko.

Raytheon produce rachetele Tomahawk cu rază lungă de acțiune pe care Trump spune că ar putea să le trimită Kievului.

Rusia, care a invadat Ucraina în februarie 2022, a avertizat că trimiterea rachetelor în Ucraina ar rupe legăturile sale cu Washingtonul și ar declanșa o nouă escaladare a conflictului armat.

„Cooperarea noastră (cu SUA) continuă să se dezvolte”, a scris Iermak pe rețelele sociale, lăudând avioanele de vânătoare americane F-16 furnizate Ucrainei de țările europene anul trecut.

Ucraina insistă pentru o cooperare mai strânsă cu aliații în domeniul producției de armament, în special de când Trump a revenit la Casa Albă la începutul acestui an, după ce a promis în campanie reducerea sprijinului acordat de SUA Kievului.

