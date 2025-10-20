Zelenski, „gata” să se întâlnească cu Trump și Putin la Budapesta, dacă summit-ul va avea loc  

Vorbind într-un interviu difuzat pe 19 octombrie de televiziunea americană NBC, Zelenski a spus că, în opinia sa, Putin preferă să amâne negocierile reale de pace și evită o întâlnire directă pentru că aceasta ar presupune asumarea unor poziții clare și eventuale concesii.

„Nu sunt sigur că Putin este pregătit, cel puțin deocamdată, să încheie acest război”, a spus Zelenski în interviul care a urmat întrevederii sale din 17 octombrie, la Casa Albă cu președintele american, Donald Trump.

A fost a treia vizită a lui Zelenski la Casa Albă anul acesta, liderul ucrainean crezând că poate obține de la Trump rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, oferind la schimb tehnologii dezvoltate de Ucraina pentru construcția de drone.

Trump a sugerat însă că ar fi prematur să se furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, afirmând în timpul întâlnirii cu Zelenski că speră să asigure mai întâi pacea cu Rusia. Președintele american care a discutat cu cel rus la Telefon înainte să-l primească pe Zelenski, a mai anunțat că intenționează să se întâlnească cu Putin la Budapesta în următoarele săptămâni, dar data exactă nu a fost stabilită.

În interviul pentru NBC, Zelenski și-a reiterat deschiderea pentru discuții de pace bilaterale sau trilaterale, cu participarea SUA și Rusiei, iar negocierile de pace să înceapă doar după instituirea unui armistițiu, de-a lungul liniei actuale de contact dintre trupele ruse și cele ucrainene.

„Dacă vrem să oprim acest război și să trecem la negocieri de pace, trebuie să rămânem acolo unde suntem și să nu cedăm ceva în plus doar pentru că asta vrea Putin”, a spus Zelenski.

Înaintea unui potențial summit la Budapesta

Washington Post a relatat că, în timpul convorbirii lor telefonice din 16 octombrie, Putin i-ar fi spus lui Trump că Ucraina ar trebui să cedeze în totalitate Rusiei regiunea Donețk ca o condiție pentru încheierea războiului.

Președintele american a părut să nu fie de acord, spunând că regiunea strategică din estul Ucrainei „ar trebui să rămână așa cum e acum”, Rusia controlând aproximativ 78% din teritoriul ei.

„Să lase totul așa cum e acum. Pot negocia mai târziu ceva”, a scris Trump pe rețelele sociale, pe 19 octombrie.

Ziarul Financial Times a relatat că Trump i-ar fi spus lui Zelenski, la întâlnirea de la Casa Albă, să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului, inclusiv cedarea regiunii Donețk. Totuși, în fața jurnaliștilor, Trump a negat că ar fi discutat despre acest lucru.

Concesiile teritoriale sunt considerate probabile în orice acord final de pace pentru Ucraina, întrucât nu e clar ce ar accepta Putin și ce ar putea oferi legal Kievul. Constituția Ucrainei impune organizarea unui referendum național pentru orice modificare a teritoriului, iar un astfel de vot nu poate avea loc în condițiile legii marțiale impuse din 2022.

Înaintea summitului posibil de la Budapesta, oficiali americani și ruși ar urma să aibă mai multe întâlniri pregătitoare, mai intense și mai multe decât cele care au precedat întâlnirea Trump-Putin din august, în Alaska.

