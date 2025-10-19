Moscova reia atacurile nocturne asupra Ucrainei, în timp ce Kievul lovește întreprinderi energetice din Rusia

Moscova a desfășurat mai multe atacuri asupra orașelor ucrainene și zonelor rezidențiale în noaptea de 18 octombrie, în timp ce Kievul a lovit instalații energetice de pe teritoriul Rusiei, potrivit oficialilor regionali ruși.

Harkov, Sumî și Zaporojie s-au numărat printre orașele lovite de bombe ghidate lansate de avioane de luptă rusești, conform forțelor de apărare aeriană ucrainene.

De asemenea, drone rusești au fost raportate deasupra regiunilor Cernihiv și Dnipropetrovsk. Zece persoane au fost rănite în regiunea Dnipropetrovsk, potrivit autorităților locale din dimineața zilei de 19 octombrie, în timp ce o instalație energetică a fost lovită în regiunea Cernihiv, ceea ce a provocat o pană de curent pentru aproximativ 17.000 de locuitori din nordul Ucrainei.

Între timp, drone ucrainene au atacat o uzină de prelucrare a gazelor naturale din Orenburg, Rusia, a declarat guvernatorul local pe 19 octombrie. Atacul a declanșat un incendiu pe care serviciile de urgență încearcă să îl stingă. Guvernatorul Evgheni Solnțev a precizat pe canalul său oficial de Telegram că niciun angajat al fabricii nu a fost rănit, însă instalația a suferit daune parțiale.

O rafinărie de petrol din Novokuibîșevsk, în regiunea Samara din sud-vestul Rusiei, a fost de asemenea lovită de drone ucrainene, conform unor canale de monitorizare a războiului de pe Telegram. Guvernatorul regiunii Samara, Veaceslav Fedorîșcev, a confirmat atacul cu drone, dar nu a oferit detalii despre victime sau amploarea pagubelor.

Luptele au loc după ce președintele SUA, Donald Trump, l-a primit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Washington pentru discuții menite să pună capăt războiului.

Zelenski a ajuns la a treia întâlnire din acest an la Casa Albă pregătit să discute un posibil acord militar, în care Ucraina ar urma să furnizeze tehnologie pentru drone industriei de apărare americane în schimbul rachetelor de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Cu toate acestea, Trump pare să se fi răzgândit în privința furnizării acestor arme Ucrainei.

În schimb, președintele american a cerut Rusiei și Ucrainei să înceteze imediat luptele, afirmând că „s-a vărsat destul sânge”, și a anunțat că intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta în următoarele săptămâni.

Nu a fost stabilită încă o dată pentru această întrevedere.

Pe măsură ce eforturile diplomatice pentru încheierea războiului, care durează de peste 3 ani, se intensifică din nou, la fel se întâmplă și cu atacurile asupra infrastructurii.

În ultimele luni, Kievul și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia, care par să provoace penurii de combustibil și creșteri de prețuri în interiorul țării.

Fabrica lovită în Orenburg este considerată cel mai mare complex chimic de gaze din lume, cu o capacitate de procesare de 37,5 miliarde de metri cubi de gaz pe an.

Depozitul de petrol din Novokuibîșevsk a fost lovit și luna trecută, iar statul major ucrainean a raportat pagube semnificative aduse infrastructurii acestuia.

Loviturile nocturne ale Rusiei se concentrează adesea pe infrastructura energetică a Ucrainei, cu scopul de a tăia accesul populației la căldură și electricitate în pragul iernii, într-o tentativă de a submina moralul civil.

