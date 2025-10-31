Summitul de la Budapesta a fost anulat pentru că rușii au trimis în SUA un mesaj „dur” despre Ucraina (FT)

Decizia anulării summmitului a fost luată după o convorbire tensionată între șefii diplomațiilor din cele două țări, a mai afirmat Financial Times (FT), citând persoane familiarizate cu subiectul.

Reuters nu a putut verifica imediat informația publicată de FT. Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Oficialii guvernului rus nu au fost nici ei disponibili imediat pentru reacții.

Planurile pentru un summit la Budapesta în această lună între Trump și Putin au fost suspendate după ce Moscova a rămas fermă pe poziții, inclusiv în cererea ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu ca o condiție pentru încetarea focului.

Trump a susținut apelul Ucrainei pentru un armistițiu imediat pe liniile actuale.

La câteva zile după ce Trump și Putin au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei pentru a discuta despre modul de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, ministerul rus de externe a trimis un memoriu la Washington subliniind aceleași cereri pentru a aborda ceea ce Putin numește „cauzele profunde” ale invaziei sale, care includ concesii teritoriale, o reducere drastică a forțelor armate ale Ucrainei și garanții că aceasta nu va adera niciodată la NATO, a informat ziarul britanic.

Statele Unite au anulat apoi summitul în urma unei convorbiri telefonice între ministrul rus de externe Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio, după care Rubio i-a spus lui Trump că Moscova nu dădea semne că ar fi dispusă să negocieze, a adăugat FT.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna aceasta că deși Ucraina este pregătită pentru negocierile de pace, nu își va retrage trupele din teritoriile „suplimentare”, așa cum a cerut Moscova.

Între timp, guvernul premierului maghiar Viktor Orban, mândru că a Budapesta a fost inițial aleasă ca gazdă a summitului, continuă să susțină că el nu a fost anulat, ci doar amânat.

Orban, cel mai bun prieten al rușilor în UE, urmează să meargă săptămâna viitoare la Washington ca să discute cu Trump despre ceea ce Ungaria numește „calea spre pace” în Ucraina. Criticii lui Orban spun că el nu face decât să repete pe arenele occidentale cererile lui Putin ca Ucraina să capituleze în fața pretențiilor Kremlinului.

