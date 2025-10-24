Putin ia în derâdere sancțiunile americane, în vreme ce Zelenski cere aliaților mai mult armament, la Londra

Sancțiunile SUA au determinat marile companii petroliere chineze să suspende achizițiile de petrol rusesc pe termen scurt, au declarat surse comerciale pentru Reuters. Rafinăriile din India, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, sunt pregătite să reducă drastic importurile de țiței.

Sancțiunile vizează giganții petrolieri Rosneft și Lukoil, care împreună reprezintă peste 5% din producția mondială de petrol, și marchează o schimbare radicală de poziție din partea lui Trump, care săptămâna trecută a declarat că el și Putin vor organiza în curând un summit la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.

Deși impactul financiar asupra Rusiei ar putea fi limitat pe termen scurt, această măsură este un semnal puternic al intenției lui Trump de a restrânge capacitățile financiare ale Rusiei și de a forța Kremlinul să încheie un acord de pace.

Putin a ridiculizat joi sancțiunile ca fiind un „act neprietenos”, afirmând că ele nu vor afecta în mod semnificativ economia rusă și a vorbit despre importanța Rusiei pentru piața globală. El a avertizat că o scădere bruscă a ofertei ar duce la creșterea prețurilor și ar fi incomodă pentru țări precum Statele Unite.

„Aceasta este, desigur, o încercare de a exercita presiune asupra Rusiei”, a spus Putin. „Dar nicio țară care se respectă și niciun popor care se respectă nu ia vreodată decizii sub presiune.”

Întrebat despre comentariul lui Putin potrivit căruia noile sancțiuni nu vor avea un impact semnificativ, Trump a declarat joi reporterilor, ironic: „Mă bucur că el simte asta. Este bine. Mai întrebați-l o dată peste șase luni.”

În contextul în care Ucraina a solicitat aliaților americani și europeni rachete cu rază lungă de acțiune pentru a ajuta la schimbarea cursului războiului, Putin a avertizat, de asemenea, că răspunsul Moscovei la atacurile în adâncul teritoriului rus va fi „foarte serios, dacă nu chiar copleșitor”.

Zelenski se întâlnește la Londra cu aliații europeni, cerând mai mult armament

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se îndreaptă vineri spre Londra pentru o întâlnire cu principalii susținători ai țării sale, după ce premierul britanic a declarat că va solicita Europei să-i furnizeze mai multe rachete cu rază lungă de acțiune.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul danez Mette Frederiksen și Dick Schoof din Olanda sunt așteptați să participe la summitul de la Londra, iar alți lideri, printre care președintele francez Emmanuel Macron, se vor alătura virtual.

Apelul lui Starmer pentru mai multe rachete vine după ce Zelenski nu a reușit să obțină rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune în timpul unei recente vizite la Washington, în ciuda multiplelor cereri pentru armele de care, potrivit lui, Ucraina are nevoie pentru a lovi ținte aflate adânc în interiorul Rusiei.

Starmer îi va îndemna, de asemenea, pe liderii europeni să „finalizeze procedura privind activele suverane rusești pentru a debloca miliarde de lire sterline pentru a finanța apărarea Ucrainei”, potrivit declarației Downing Street.

Apelul vine la o zi după ce liderii UE au însărcinat Comisia Europeană să vină cu opțiuni pentru finanțarea Ucrainei pentru încă doi ani, lăsând ușa deschisă pentru un „împrumut de reparații” de 140 de miliarde de euro.

UE a înghețat aproximativ 200 de miliarde de euro din activele băncii centrale ruse după ce tancurile Moscovei au intrat în Ucraina, iar Comisia Europeană a propus utilizarea fondurilor pentru a acorda un împrumut uriaș Kievului, fără a le confisca în mod direct.

Însă planul s-a lovit de obiecții puternice din partea Belgiei, unde se află cea mai mare parte a activelor rusești înghețate.

Concluziile formulate în termeni generali ale summitului de joi de la Bruxelles – adoptate de toate statele membre, cu excepția Ungariei – nu au menționat direct împrumutul, invitând în schimb Comisia „să prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni de sprijin financiar”.

Zelenski a salutat totuși rezultatul ca un semnal de „sprijin politic” pentru ideea de a utiliza activele rusești pentru a menține Kievul în luptă.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

