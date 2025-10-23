Lovită mereu de ruși, Ucraina începe să scoată gaze din rezerva de iarnă, în loc să o mărească. Trebuie să se teamă Moldova?

Pe de altă parte, companiile de gaz active în Moldova au propriile depozite.

Ucraina are cele mai mari depozite de gaze din Europa, cu o capacitate de peste 30 de miliarde de metri cubi, dar până pe 22 octombrie acestea erau pline doar în proporție de 28%, informează Reuters.

Pentru comparație, vecina de la vest a Moldovei, România, are rezervoarele pline pentru iarnă în proporție de peste 97%, adică peste pragul de 90% recomandat de Uniunea Europeană membrelor sale.

Moldova își ține în Ucraina cam 22 milioane de metri cubi de gaze, iar în România cam 25 de milioane.

În ultimele săptămâni, Rusia a mărit numărul și intensitatea atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, vizând atât centralele electrice, cât și instalațiile de gaze, forțând astfel Kievul să găsească modalități de a crește importurile de gaze.

Șeful băncii centrale a Ucrainei a declarat săptămâna trecută că țara a pierdut 55% din producția internă de gaze naturale din cauza atacurilor recente, în timp ce ministrul energiei a solicitat o creștere cu 30% a importurilor de gaze naturale.

Datele AGSI (stocul agregat de gaze naturale) au arătat că Ucraina a continuat să pompeze gaze naturale în depozite chiar și după atacurile rusești la scară largă asupra câmpurilor de gaze din estul Ucrainei la începutul lunii octombrie, dar a început să le retragă pe 22 octombrie.

Guvernul de la Kiev a declarat la începutul acestui an că firma energetică de stat Naftogaz urma să aibă 13,2 miliarde de metri cubi de gaz în depozite până la 15 octombrie. Nu a dezvăluit cantitatea de gaz stocată la acea dată.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat săptămâna aceasta că Ucraina ar putea importa gaz în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari din Europa, SUA și Azerbaidjan în această iarnă.

Kievul se aștepta să importe 4,6 miliarde de metri cubi de gaz înainte de ultima serie de atacuri rusești.

Depozitul ucrainean e ieftin și „sigur”

Autoritățile moldovene nu au comentat deocamdată știrea că Ucraina retrage gaz din depozitele sale subterane, dar Europa Liberă va încerca să obțină o reacție.

În trecut, îngrijorările legate de stocarea gazelor R. Moldova în Ucraina, unde depozitarea este mult mai ieftină ca în România, s-au referit mai mult la pericolele de securitate, dat fiind că țara vecină este atacată constant de ruși.

În 2024, directorul interimar Energocom, Victor Bînzari, dădea asigurări că depozitul ucrainean este „sigur”, aflându-se în extremitatea vestică a Ucrainei, la granița cu Slovacia și Polonia.

„Depozitul este la un kilometru în subteran, unicul lucru care se poate întâmpla este distrugerea infrastructurii terestre, care însă poate fi restabilită ușor și poți ulterior să-ți extragi gazul. Riscuri întotdeauna există, dar din punct de vedere comercial avem acces la depozitul care are cel mai mic cost din regiune”, a declarat în ianuarie 2024 Bînzari, la Radio Moldova.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te