SUA și UE amplifică sancțiunile împotriva companiilor ruse de petrol și gaze, în timp ce Trump anulează summitul cu Putin

Țările occidentale au intensificat presiunea asupra Moscovei prin anunțarea la Washington și Bruxelles a unor sancțiuni care vizează sectoarele petrolului și gazelor, esențiale pentru finanțarea invaziei rusești de aproape patru ani în Ucraina.

„Sunt foarte mari – împotriva celor două mari companii petroliere ale lor”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, la Casa Albă, referindu-se la sancțiunile, pe care le-a mai numit „enorme”, împotriva Rosneft și Lukoil.

Uniunea Europeană a „oglindit” decizia americană pe 23 octombrie, acceptând „înăsprirea interdicției de tranzacționare pentru două mari companii petroliere rusești”, adică aceleași companii. De asemenea, a adoptat noi sancțiuni privitoare la gazul natural lichefiat (GNL) rusesc și a restricționat deplasările diplomaților ruși în interiorul UE.

Săptămâna trecută, și Marea Britanie a sancționat companiile rusești.

Măsurile vin în urma unor eforturi diplomatice conduse de SUA pentru a ajunge la un acord negociat care să pună capăt războiului din Ucraina.

Pe 16 octombrie, Trump a anunțat că se va întâlni în curând cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta, dar pe 22 octombrie a anunțat brusc că summitul a fost anulat și că vor fi aplicate Rusiei sancțiuni.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar apoi nu se ajunge nicăieri”, a spus el. „Nu părea că vom ajunge unde trebuie să ajungem” - a mai pus Trump, explicând anularea summitului.

Această evoluție marchează o nouă schimbare pentru Trump, care s-a opus exercitării unei presiuni mai mari asupra Rusiei, în speranța că Putin va accepta să pună capăt luptelor.

Însă răbdarea lui pare să se fi epuizat după eșecul planurilor ce ar fi urmat să fie discutate la Budapesta, ministrul rus de externe Serghei Lavrov declarând pe 21 octombrie că Moscova a respins propunerea lui Trump de a îngheța liniile frontului și că în general Kremlinul nu și-a schimbat poziția în conflictul din Ucraina.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a condamnat sancțiunile SUA pe 23 octombrie, numindu-le „contraproductive” și ineficiente, fiindcă Rusia ar fi deja „imună” la asemenea pedepse.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat joi că este acum absolut clar că Statele Unite sunt adversarul Rusiei și că recentele măsuri luate de președintele american Donald Trump în privința Ucrainei constituie un „act de război” împotriva Rusiei.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Putin nu „s-a prezentat la masa negocierilor într-o manieră sinceră și directă, așa cum speram”.

„ Acum este momentul să se pună capăt uciderilor și să se declare un armistițiu imediat”, a declarat Bessent într-un comunicat în care a anunțat sancțiunile.

Noile măsuri ale Europei

Pe lângă companiile de petrol și gaze, UE a sancționat 117 nave din flota paralelă sau „ascunsă” a Rusiei, utilizată pentru eludarea sancțiunilor. Aceasta înseamnă interzicerea accesului în porturi și restricții privind transferurile de petrol între nave, ca și reasigurarea. Este o extindere semnificativă a „listei negre”, care include acum 558 de nave.

Interdicția de import de GNL va fi introdusă treptat. Contractele pe termen scurt vor înceta în termen de 6 luni, iar contractele pe termen lung vor înceta de la 1 ianuarie 2027.

Restricțiile privind deplasările diplomaților ruși înseamnă că aceștia vor trebui să obțină permisiunea țării gazdă și a țării în care doresc să călătorească, în loc să călătorească liber prin UE, așa cum au făcut până acum.

Diplomații care ignoră această restricție și trec pur și simplu granițele zonei Schengen, de exemplu, riscă să fie declarați persona non grata.

Acestea sunt doar câteva dintre noile măsuri anunțate.

„Tocmai am adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni. El vizează băncile rusești, platformele de tranzacționare de criptomonede, entități din India și China, printre altele. UE restricționează circulația diplomaților ruși pentru a contracara încercările de destabilizare. Este din ce în ce mai dificil pentru Putin să finanțeze acest război”, a scris șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, pe rețelele de socializare.

Un alt efort european de secătuire a rezervelor rusești, anume folosirea activelor rusești înghețate din UE pentru garantarea creditelor destinate Ucrainei, este deocamdată în impas din cauza opoziției Belgiei - țara unde se află de fapt majoritatea acestor fonduri, și care se teme că o eventuală confiscare va fi un prost semnal pentru alte terțe țări care ar vrea să-și adăpostească averile acolo.

„Am așteptat acest moment”, a declarat despre sancțiuni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care participă la summmitul de toamnă al UE, adăugând că Washingtonul a transmis „un semnal pozitiv către alte țări din lume pentru a se alătura sancțiunilor”.

Prețurile petrolului brut au crescut cu peste două procente joi, după anunțarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Rafinăriile din India sunt pregătite să reducă drastic importurile de petrol rusesc pentru a se conforma noilor sancțiuni impuse de SUA asupra celor doi principali producători ruși, au declarat joi surse din industrie, citate de Reuters, eliminând astfel un obstacol major în calea unui acord comercial cu Statele Unite.

India este în prezent cel mai mare importator de petrol rusesc transportat pe mare.

