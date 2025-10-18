Liderul opoziției maghiare, Magyar, declară pentru RFE/RL că importurile de energie din Rusia nu vor înceta curând

Liderul opoziției maghiare, Peter Magyar, afirmă că nu va exista o renunțare rapidă la importul de combustibili fosili din Rusia dacă va câștiga alegerile parlamentare prevăzute pentru primăvară.

Această problemă este esențială pentru eforturile de reducere a veniturilor cu care Rusia își finanțează invazia în Ucraina, atât Uniunea Europeană, cât și Statele Unite solicitând țărilor să-și reducă importurile.

„Nu vrem să renunțăm la (sursele de energie rusești) mâine, ci până la data țintă din 2035”, a declarat Magyar într-un interviu acordat serviciului maghiar al Europei Libere (RFE/RL).

„Iar asta nu înseamnă că nu vom mai cumpăra din (Rusia), ci că vom găsi cele mai ieftine și mai sigure (surse). Dacă apare o criză energetică, ar trebui să existe mai multe modalități de a procura” energia necesară Ungariei.

Poziția lui Magyar este importantă deoarece partidul său, Tisza, se află cu mult înaintea partidului Fidesz al prim-ministrului ungar Viktor Orban în majoritatea sondajelor de opinie. Unele sondaje recente au indicat un avantaj de aproximativ 20 de puncte procentuale. Orban a avertizat că Ungaria se va confrunta cu „haos și sărăcie” dacă Magyar va câștiga.

În prezent, Ungaria își importă aproximativ 95 % din gazele naturale din Rusia, iar în prima jumătate a anului 2025, aproximativ 92 % din importurile sale de petrol proveneau din Rusia.

Orban, care a menținut legături strânse cu Moscova, a apărat cu fermitate aceste acorduri, argumentând că sunt în interesul național al Ungariei.

Serviciul maghiar al RFE/RL a trimis mai multe solicitări către Biroul Primului Ministru pentru un interviu cu Orban, inclusiv una pe 14 octombrie, dar nu a primit niciun răspuns.

UE și-a stabilit obiectivul de a renunța laimportul de energie din Rusia mult mai devreme decât prevede Magyar, adică până în 2027. Se preconizează că acest lucru se va realiza prin intermediul normelor pieței interne a UE, ceea ce înseamnă că decizia nu ar putea fi blocată prin veto de Ungaria sau Slovacia, care depind în mare măsură de energia primită din Rusia.

Președintele SUA, Donald Trump, un susținător ferm al lui Orban, a amenințat cu tarife secundare țările care importă petrol rusesc și a declarat că tariful de 25% aplicat de SUA Indiei este un exemplu care ar putea fi aplicat și în alte țări.

Trump a solicitat, de asemenea, europenilor să înceteze să mai cumpere petrol rusesc.

Magyar îl laudă pe Trump

Deși Magyar nu a semnalat o schimbare iminentă față de poziția lui Orban cu privire la importurile de energie, el a sugerat că atitudinea sa față de războiul din Ucraina va fi diferită.

Orban a blocat sau a atenuat adesea sancțiunile UE împotriva Rusiei și s-a pronunțat împotriva furnizării de arme către Kiev.

„Se pare că președintele Trump nu folosește metoda imaginată de Viktor Orban... aceea de a retrage tot sprijinul acordat ucrainienilor și de a opri livrările de arme, ci (în schimb) încearcă să exercite presiuni asupra rușilor într-un mod exact opus și să-i forțeze să încheie pacea sau, cel puțin, un armistițiu. Există semne că acest demers ar putea avea succes”, a afirmat Magyar.

Magyar a lăudat, de asemenea, inițiativa de pace a lui Trump în Orientul Mijlociu.

Trump l-a susținut în mod constant pe Orban și l-a remarcat în mod special pentru a-i adresa laude suplimentare la summitul pentru pace organizat în Egipt pe 13 octombrie.

„Este un lider extraordinar. L-am susținut la ultimele alegeri și a câștigat”, a declarat Trump, înainte de a se întoarce către Orban la summit și de a-i spune: „De data aceasta vei obține rezultate și mai bune... și te susținem 100%”.

În interviul acordat RFE/RL, Magyar a reiterat angajamentul de a îmbunătăți eforturile de combatere a corupției și a declarat că partidul său va stabili o limită de două mandate pentru prim-miniștri.

Orban este pe cale să-și încheie al cincilea mandat de patru ani, inclusiv patru mandate consecutive începând din 2010, perioadă în care Ungaria a fost criticată la nivel internațional pentru corupție și erodarea normelor democratice.

Uniunea Europeană a înghețat aproape 20 de miliarde de euro din fondurile pentru Ungaria din cauza preocupărilor legate de corupție și statul de drept, în timp ce Transparency International a clasificat Ungaria drept cea mai coruptă țară din UE.

Orban a respins în repetate rânduri astfel de îngrijorări, declarând odată în fața Parlamentului European că guvernul său conservator se confruntă cu „hungarofobia” într-o lume „dominată de liberalism”.

