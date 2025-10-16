Orbán spune că se va întâlni cu Trump, vor discuta „probleme economice”

„Există o dată, iar agenda negocierilor este gata în proporție de aproximativ 80%. Când vom ajunge la un acord cu americanii cu privire la restul de 20%, vom decide împreună cu ei când să anunțăm întâlnirea, iar apoi aceasta va avea loc”, a declarat Orbán, un „favorit” politic european al lui Trump, într-un interviu acordat site-ului de știri Mandiner și preluat de Reuters.

Premierul naționalist maghiar a declarat că Budapesta ar dori să includă pe agenda sa, printre alte chestiuni și investiții, tratatul fiscal privind prevenirea dublei impozitări.

În 2022, în vremea administrației lui Joe Biden, Statele Unite au denunțat tratatul fiscal cu Ungaria, cu efect din ianuarie 2023, pe fondul răcirii pronunțate a relației bilaterale din cauza derapajelor antidemocratice ale regimului Orbán.

Orbán a prevăzut de mai multe ori o „epocă de aur” în relațiile dintre SUA și Ungaria sub președinția lui Trump, în ciuda tarifelor impuse Uniunii Europene, care au afectat economia Ungariei, dependentă de industria auto.

Deși Orbán nu a avut nicio întâlnire bilaterală cu Trump de la începutul mandatului acestuia, el și-a manifestat în repetate rânduri interesul pentru un acord economic.

Liderul maghiar, care va trebuie să meargă la alegeri în primăvara anului 2026, și-a cultivat de-a lungul anilor o relație personală puternică cu Trump. Poziția sa fermă împotriva imigrației i-a adus sprijinul cercurilor aliniate mișcării MAGA (Make America Great Again) din Statele Unite.

Ca o dovadă a prețuirii pentru Orbán, Trump l-a invitat la recentul „summit de pace” de la Sharm-el-Sheik (Egipt), pentru semnarea acordului de armistițiu în Gaza, chiar dacă liderul maghiar nu avea vreo implicare evidentă în acel eveniment.

Pe de altă parte, relațiile dintre cele două țări sunt marcate în fundal de anumite tensiuni, în special din cauza politicilor pro-China ale lui Orbán și a dependenței continue a Ungariei de importurile de țiței și gaze naturale din Rusia.

Un semn tangibil al îmbunătățirii relațiilor sub administrația Trump a venit luna trecută, când SUA au restabilit pe deplin statutul Ungariei în programul de scutire de vize „Visa Waiver”. Mai înainte, administrația Trump scosese România din acest program, în care ea era pe cale să intre, după ce vicepreședintele SUA criticase dur, în februarie, anularea alegerilor prezidențiale din toamnă, câștigate de Călin Georgescu.

